Grote zorgen bij CDA Altena over verbreding A27: ‘Dit kunnen we niet accepteren’

1 uur geleden

Nieuws 335 keer gelezen

ALTENA • Een belangrijke vraag die momenteel speelt bij de verbreding van de A27 is of er twee nieuwe Merwedebruggen bij Gorinchem komen te liggen, of slechts één breder exemplaar met twee keer twee rijstroken, zoals nu het geval is. Dit in verband met oplopende kosten. CDA-raadslid Otto van Breugel hoopt dat het college duidelijkheid kan geven.

“Eerder werd al besloten om in onze gemeente een gedeelte, vanwege bezuinigingen, van drie banen terug te brengen naar spitsstroken, en nu dit weer. Ik vraag mij echt af hoe serieus onze gemeente Altena nog wordt genomen. Altena begint met de problematiek van het fileknelpunt kromme Nol, het voornemen voor de invoering tarieven van de maasveren en nu dit weer steeds meer en meer een onbereikbaar eiland te worden. Dit kunnen we niet accepteren”, aldus Van Breugel.

“Het is van groot belang dat er snel duidelijkheid komt over de plannen en dat er actie wordt ondernomen, om ervoor te zorgen dat de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid op de A27 gewaarborgd blijven.” Van Breugel roept het college op alles in het werk te stellen om deze kwestie snel op te lossen.