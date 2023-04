Verkenner waterschap: ‘Verschillen tussen BBB en Water Natuurlijk zijn te groot’

16 minuten geleden

Nieuws 46 keer gelezen

REGIO • De verkenner voor Waterschap Rivierenland, Marianne Kallen-Morren, concludeerde tijdens haar gesprekken met BBB en Water Natuurlijk (WN) dat de verschillen tussen deze partijen te groot zijn om een coalitie te vormen.

Deze week nodigt BBB andere partijen uit voor vervolggesprekken. Kallen-Morren is gevraagd om ook deze fase als informateur verder te begeleiden.

Verkiezingsuitslag

In haar verslag merkt Kallen-Morren op: ‘De verkiezingsuitslag is duidelijk. BBB is de grootste partij met 6 zetels en Water Natuurlijk volgt met 5 zetels. Hoewel de inzichten van deze twee partijen uiteen liggen, vertegenwoordigen zij wel een derde van het aantal uitgebrachte stemmen.’

Toegelicht

Kallen-Morren heeft haar verkenning aangeboden aan Corine Peek, Lijsttrekker BBB. Gisteravond, maandag 3 april, is dit advies toegelicht aan de partijen in het Algemeen Bestuur van het waterschap.

Puzzel

De overige 19 zetels zijn verdeeld over 10 partijen. Kallen-Morren ziet dat het vormen van een dagelijks bestuur ‘een hele puzzel’ is. ‘Vooral ook omdat veelvuldig is betoogd, dat continuïteit en stabiliteit van het dagelijks bestuur zeer wenselijk is. Kortom, geen eenvoudige opgave.’

Samenwerking

Als samenwerking van BBB en WN niet mogelijk blijkt, adviseert de verkenner dat (op basis van de inhoudelijke standpunten), naar een samenwerking gekeken kan worden met SGP(/CU), VVD, PvdA, AWP en Ongebouwd. Kallen-Morren adviseert BBB om deze partijen uit te nodigen voor een verkennend gesprek.

Meer proactieve rol

Tijdens de gesprekken die de verkenner voerde kwam naar voren dat het waterschap naast de kerntaken (bescherming tegen te veel water, zorgen voor genoeg en voor schoon water) ‘een meer agenderende, proactieve rol’ moet spelen als het gaat over klimaatverandering, innovatie en de energietransitie.

Peil volgt functie

Heikel punt is de vraag of het waterpeil de functie (zoals natuur en landbouw) moet volgen of dat de functie het peil moet volgen. De verkenner schrijft: ‘Peil volgt functie, is voor acht partijen (BBB, CDA, SGP, VVD, CU, AWP,JA21,Ongebouwd) het uitgangspunt. Daarbij wordt wel opgemerkt, door meerdere partijen, dat dynamisch peilbeheer, een meer gebied specifieke aanpak, ook een oplossing kan zijn. Voor twee partijen (PvdD en Natuurterreinbeheerders) is functie volgt peil heel duidelijk de gewenste richting.’

Vertrouwen

Kallen-Morren constateert verder ‘dat er hard gewerkt zal moeten worden om het vertrouwen van de kiezers terug te winnen. De inwoners moeten serieus worden genomen. Communicatie en participatie verdienen alle aandacht.’

Bestuursakkoord

Na de gesprekken met alle partijen is de conclusie dat de voorkeur uitgaat naar een breed gedragen bestuursakkoord, maar dat, gezien de uitslag van de verkiezingen, een coalitieakkoord op hoofdlijnen ook kan.



Door Anne Marie Hoekstra