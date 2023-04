College van Altena reageert op grootschalige bomenkap in Woudrichem

ma 3 apr. 2023, 13:30

Nieuws 901 keer gelezen

WOUDRICHEM • Het college van de gemeente Altena heeft schriftelijke vragen van Progressief Altena beantwoord, over de grootschalige bomenkap bij het voormalige bedrijventerrein aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem. Uit de beantwoording blijkt dat er geen vergunning nodig was voor de bomenkap.

Het college was op de hoogte van de bomenkap en snoei die heeft plaatsgevonden, zo blijkt. Een toezichthouder van de gemeente is ter plaatse geweest en heeft foto’s gemaakt. Het specifieke doel van de werkzaamheden is echter niet bekend bij het college. Voor het kappen van de bomen was geen vergunning nodig, omdat de houtopstanden niet op de lijst van waardevolle bomen stonden. Ook volgens het bestemmingsplan was een vergunning niet nodig.

Geen beschermde soorten

Het college bevestigt ook dat er altijd gewerkt moet worden overeenkomstig de Wet natuurbescherming en dat voorafgaand aan de daadwerkelijke kap een ecologisch onderzoek moet plaatsvinden. Voor de kap is de locatie geschouwd en zijn geen beschermde soorten of verblijfplaatsen aangetroffen. Ook de beverburcht op deze locatie is bekend bij het college, maar deze was al geruime tijd niet meer bewoond en er zijn geen werkzaamheden uitgevoerd in de nabijheid van de beverburcht, stelt men.

Provincie niet betrokken

De provincie Noord-Brabant is niet betrokken geweest bij het kappen van de bomen en er is geen ontheffing verleend, omdat er bij de vooropname van de locatie geen beschermde soorten zijn aangetroffen.

Het college benadrukt in de beantwoording van de vragen van Progressief Altena dat het belangrijk is om aan de biodiversiteit te blijven werken en deze te versterken in Altena. ‘Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor inwoners, ondernemers en gemeente’, aldus het college.