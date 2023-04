Altena en Oosterhout organiseren inspiratiebijeenkomst over dementievriendelijke samenleving

ma 3 apr. 2023, 09:12

Nieuws 417 keer gelezen

ALTENA • De gemeenten Altena en Oosterhout organiseren op dinsdag 11 april een Inspiratiebijeenkomst dementie. Voor iedereen die meer wil weten over dementie of zich wil inzetten voor een dementievriendelijke samenleving. Waaronder professionals en vrijwilligers van zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties, sport en cultuurverenigingen, casemanagers dementie, mantelzorgers en meer. De bijeenkomst vindt plaats in ‘t Uivernest, Kerkstraat 9 in Hank.

Gemeente Altena en Oosterhout hebben onderzoek gedaan naar een zinvolle daginvulling voor thuiswonende mensen met dementie. Tijdens deze bijeenkomst delen de gemeenten de resultaten en aanbevelingen.

Leefstijlakkoord

“In 2021 is het Leefstijlakkoord vastgesteld. Een van de actiepunten hieruit is het samen met netwerkpartners en de gemeenschap projecten rondom dementie initiëren”, vertelt wethouder Shah Sheikkariem, wethouder van Altena. “Ik ben dan ook heel blij met deze inspiratiebijeenkomst dementie. Samen met de gemeente Oosterhout en onze netwerkpartners kunnen we van betekenis zijn voor vele mensen in gemeente Altena.”

Vroeger ondersteuning

Clèmens Piena, wethouder van Oosterhout, voegt daaraan toe: “Een passende invulling van dagbesteding is belangrijk voor mensen met dementie. We kunnen op die manier inwoners in een vroeger stadium ondersteuning bieden en ervoor zorgen dat er minder snel problemen ontstaan. Daarnaast zorgen we met de juiste dagbesteding er ook voor dat de druk op mantelzorgers wordt verlicht.”

Dementie in Nederland

Mensen worden steeds ouder terwijl ze ook langer thuis wonen. En onder de thuiswonende ouderen zijn ook steeds meer mensen met dementie. Elk uur komen er vijf mensen met dementie bij. In 2040 zijn er naar verwachting meer dan een half miljoen mensen met dementie. Dat heeft gevolgen voor de persoon zelf, de mantelzorger en de samenleving als geheel. Het is belangrijk dat mensen met dementie kunnen blijven meedoen in de samenleving.

Aanmelden voor de avond kan via de website van gemeente Altena.