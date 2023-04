• Uitleg van Jos Bleijlevens over de parkeerdruk in het centrum van Werkendam.

Werkendammers worstelen met parkeerprobleem in het centrum: nog geen concrete oplossing

do 30 mrt. 2023, 15:52

Nieuws 1.153 keer gelezen

WERKENDAM • Ruim een eeuw geleden reed de eerste Werkendamse auto van de familie Sigmond over de Hoogstraat. Nog onbekend met het fenomeen parkeerplaats, laat staan met een gebrek aan parkeerplaatsen. Vorige week werd in het Vlechtwerk onder leiding van de nieuwe, Werkendamse dorpsraad naarstig gezocht naar een oplossing om al dat ‘blik’ anno 2023 een plek te geven in het centrum van het dorp.

En dat blijkt nog niet zo simpel, omdat het centrum van Werkendam geen braakliggende terreinen voor handen heeft voor meer parkeerplaatsen om zo het tekort op te lossen. En dat terwijl meerdere leegstaande winkels worden omgebouwd tot appartementen, zoals Foto Visser, hotel Maasdam en woninginrichting Visser. Maar ook door nieuwbouw op De Burcht zijn meer parkeerplekken nodig.

Parkeeronderzoek

Donderdagavond werden de resultaten van een uitgebreid parkeeronderzoek gepresenteerd, maar zoals wethouder Hans Tanis al aangaf, oplossingen zijn nog niet gevonden. Het parkeeronderzoek vond plaats in juni 2022 op dinsdag, donderdag en zaterdag op verschillende tijden. Het centrum telt zo’n duizend parkeerplaatsen, maar heeft twaalfhonderd wooneenheden en tweehonderd winkels, kantoren en andere voorzieningen.

Opmerkelijk genoeg bleek uit het onderzoek dat tussen 23.30 en 02.30 uur sprake is van de hoogste bezetting, namelijk 91 procent. Het centrum werd opgedeeld in drie delen, die allen verschillend scoorden op de bezettingsgraad, zo laat ambtenaar Jos Bleijlevens zien in zijn presentatie.

Mogelijke oplossingen

De presentatie lokte veel bewoners uit het centrum naar Het Vlechtwerk, het zoeken naar een parkeerplek brengt niet het beste in mensen boven. Mensen die even snel een visje willen halen op de Hoogstraat en dan hun auto willekeurig ergens parkeren, leidt soms tot ergernissen. Net als winkelpersoneel dat parkeerplekken vlakbij de winkels een hele dag bezet houdt. In het weekend geldt dat soms ook voor ‘werk’ busjes. Toch kwamen omwonenden wel met voorstellen, zoals het slopen van de oude Flambouw en een parkeergarage bouwen, het herindelen van het parkeerterrein aan de Boterstraat en minder snel bouwplannen voor nieuwe woningen goedkeuren.

Verplaatsen van weekmarkt?

Ook in het verplaatsen van de zaterdagse weekmarkt aan het Koppenhof, zien bewoners een oplossing voor het parkeerprobleem. Door de markt zijn iedere zaterdag 73 parkeerplekken bezet. Ook leidt het parkeren voor de markt op de Nieuweweg en het Plein regelmatig tot problemen voor de bus die daar voorbij rijdt, dat geldt ook voor de Amerscamp ”De markt kan ook wel inkrimpen of efficiënter ingedeeld worden”, zo stelden enkele aanwezigen voor. Ook werden het plein bij Het Vlechtwerk en het Merweplein als alternatieve marktlocatie genoemd. Inkrimpen lijkt mogelijk, omdat de markt de laatste jaren beduidend minder kramen telt.

Parkeerdek niet realistisch

Ideeën zoals een dubbeldeks parkeerdek tegenover de oude Rabobank ziet de gemeente Altena niet als realistisch. Herontwikkeling van de bank en een deel van Lijnbaan is een optie, maar kan nog wel tien jaar duren. De gemeente wil op kortere termijn liever enkele kleinschalige parkeervoorzieningen toevoegen, al werden daarvoor geen concrete locaties genoemd.

De uitkomsten van het parkeeronderzoek zijn eerder ook al besproken met de dorpsraad, BIZ Centrum Werkendam en individuele inwoners die zienswijzen hadden ingediend tegen een bouwplan in het centrum van Werkendam. Ton Cornet, voorzitter van de dorpsraad, liet weten dat ook zij nog geen oplossing hebben voor het parkeerprobleem. “Een parkeergarage kost ook zomaar een paar miljoen euro”.

‘Weinig resultaten’

Slager Kees van den Heuvel, tevens bestuurslid van BIZ Centrum Werkendam en de Werkendamse dorpsraad maande de gemeente Altena tot meer spoed. “We hebben in 2020 als BIZ ook al een rapport op laten stellen om onze winkelstraat aantrekkelijker te maken. We zijn echt al jaren bezig met de gemeente, maar we zien nog weinig resultaten.”