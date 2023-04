• De nieuwe ambulancepost in Wijk en Aalburg verkort de aanrijtijden in de gemeente Altena.

Nieuwe ambulancepost in Wijk en Aalburg verkort aanrijtijden in Altena

ma 27 mrt. 2023

WIJK EN AALBURG • De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord heeft onlangs haar nieuwe ambulancepost in Wijk en Aalburg in gebruik genomen, waardoor de aanrijtijden van de ambulances in de gemeente Altena zijn verkort.

De ambulancepost was voorheen gevestigd in de brandweerkazerne in Genderen, maar de RAV was van plan deze post op te heffen.

Twee ambulanceposten

De gemeente Altena heeft zich bij de RAV hard gemaakt voor de wijziging, om de aanrijtijden te verkorten. De ambulancepost is daarom nu zo gepositioneerd dat vooral de aanrijtijden in het oosten van de gemeente worden verkort. De gemeente heeft er ook voor gepleit om de post in Almkerk te behouden, zodat Altena nu twee ambulanceposten heeft.

De ambulancepost in Wijk en Aalburg wordt bemand door één ambulance. Op werkdagen is er bezetting overdag en op zaterdag en zondag zowel overdag als ’s avonds.

De ambulance kan ook ‘burenhulp’ bieden aan Heusden en een deel van de Bommelerwaard.

Om de direct omwonenden te informeren over de nieuwe ambulancepost, zal er eind deze maand een open huis worden gehouden.