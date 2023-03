SchuldHulpMaatje helpt mensen van hun schulden af

wo 1 mrt 2023, 16:33

Financieel 512 keer gelezen

REGIO • SchuldHulpMaatje helpt mensen om van hun schulden af te komen. Jenny van Meurs is vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje in Alblasserdam en hulp bieden doet ook haar goed. Als het lukt om iemand schuldenvrij te krijgen, gaat ze soms bijna huppelend naar huis.

“Schulden zijn afschuwelijk”, zegt Jenny. Ze zag al vaak hoe mensen gebukt gingen onder financiële zorgen. Al kort na de start van SchuldHulpMaatje in Alblasserdam, in december 2015, werd ze vrijwilliger bij de afdeling in haar dorp. Ze kreeg een korte opleiding en beschikt daarnaast over veel ervaring als boekhouder.

Vastlopen

Na aanmelding, door mensen zelf of door bijvoorbeeld de sociale dienst, krijgen personen met een hulpvraag eerst bezoek van de coördinator van het Alblasserdamse SchuldHulpMaatje, Kees Brinkman. “Hij inventariseert wat eraan scheelt en kiest een maatje voor die persoon. Ik word vaak gekoppeld aan zzp’ers die zijn vastgelopen met hun financiën. Over het algemeen zijn het mensen die heel goed zijn in hun vak, maar weinig weten van administratie. Dat gaat een jaar goed, daarna lopen ze vast, bijvoorbeeld met btw-aangiften, of ze reserveerden geen geld voor de inkomstenbelasting.”

Voor cliënten is een SchuldHulpMaatje vaak een laatste redmiddel, nadat ze bij diverse instanties hebben aangeklopt. Jenny is soms lange tijd bij hulpvrager betrokken. Zelfs na afronding wordt ze nog wel eens gebeld. “Als ze onzeker zijn, kunnen zij mij altijd weer bellen.”

Aan de hand

Jenny is echt een maatje voor mensen, op financieel gebied. “Als cliënten schulden hebben bij bedrijven of de belastingdienst, vragen we samen een afbetalingsregeling aan. Je neemt ze een poosje aan de hand. Bij sommigen kan mijn hulp een jaar of twee nodig zijn. Als het nodig is melden wij ze aan bij de Voedselbank. Dan is er schaamte, daarom ga ik de eerste keer mee en stel ze voor. Dan zie je een last van hun schouders glijden. Dat doet me goed.”



SchuldHulpMaatje is actief in heel Nederland. Ook mensen zonder schulden kunnen een beroep doen op de coaches. “Mensen moeten niet aarzelen om zich aan te melden. Wacht niet tot het uiterste. Ook mensen die moeite hebben om met geld om te gaan kunnen bij ons aankloppen. Jonge stellen die gaan samenwonen hebben bijvoorbeeld vaak geen idee wat een eigen woonplek met zich meebrengt. Vaak is er geen openheid naar elkaar, wat financiën betreft. We komen nog wel eens tegen dat ze van elkaar niet weten hoe ze ervoor staan. En thuis hebben ze nooit kostgeld hoeven betalen, ze komen in de problemen omdat ze gewend waren van alles het nieuwste te kopen.”



Pijnlijk

Ooit hielp Jenny een stel van wie de man ‘nogal slordig was met geld’. “Hij belde me. Hij moest bij zijn vriendin opbiechten dat hij in de schulden zat, dat was pijnlijk. Uiteindelijk zijn we er heel goed uitgekomen. Door mij werden ze open naar elkaar, waardoor het opgelost kon worden. Ik ging huppelend naar huis.”



Het zijn niet alleen jongeren die in de problemen komen. “Ik merk bijvoorbeeld dat de administratie voor veel oudere dames ook lastig is. Het gaat dan om vrouwen die niet zijn blijven werken na hun huwelijk en niet in aanraking zijn gekomen met de computer. Ik zou het uit willen schreeuwen: doe de boekhouding samen met je partner, ga er eens per maand voor zitten samen. Als je partner wegvalt heb je verdriet en dan moet je ook nog leren om je financiën te regelen.”



Jenny viert haar successen. Die zijn soms groot. “Ooit was er een vrouw die door de belastingdienst werd afgewezen voor een betalingsregeling. Als je moet opbiechten dat je onterecht een toeslag kreeg, word je afgewezen. Nou, ik heb een brief geschreven aan de belastingdienst en het is teruggedraaid. Ik krijg nu appjes met hartjes van deze cliënt, want ze is schuldenvrij.”



Nood hoger

De laatste maanden ziet SchuldHulpMaatje Alblasserdam een toename in het aantal aanvragen. Coördinator Kees Brinkman: “Mensen vertellen dat de nood steeds hoger wordt. Door de bekende energieprijzen en de inflatiecijfers wordt de druk om hulp te vragen steeds groter. Wat ook meehelpt is dat armoede en schulden in de breedte van onze maatschappij hoog op de agenda terecht zijn gekomen. Dat helpt mee om het taboe te doorbreken en maakt het makkelijker voor mensen om het in hun eigen netwerk bespreekbaar te maken en rechtstreeks hulp te vragen.”



Mensen kloppen ook steeds vaker in een vroeg stadium aan. “We zien meer hulpvragen van mensen bij wie er nog geen sprake is van problematische schulden. Maar ze hebben wel onzekerheid en stress, ze vragen zich af of ze de goede dingen doen, of het allemaal goed komt en of ze kansen over het hoofd zien. Deze aanvragers zijn er vroeg bij en voorkomen zo ergere situaties. SchuldHulpMaatje heeft preventie hoog in het vaandel staan en juist deze doelgroep helpen we ook graag.”



Meer informatie

Niet alleen SchuldHulpMaatje Alblasserdam heeft meer vrijwilligers nodig. Ook andere afdelingen kunnen extra maatjes gebruiken. Voor meer informatie: schuldhulpmaatje.nl