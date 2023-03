Het magische woord: gratis

wo 1 mrt 2023, 16:33

REGIO • Gratis. Dat woord heeft een bijna magische klank. En het bestaat nog. Wij zetten de beste gratis diensten voor je op een rijtje.

Word kappersmodel: wil je dat je haar gratis geknipt (of zelfs gekleurd) wordt? Meld je dan aan als kappersmodel. Leerlingen van de vakopleiding moeten oefenen op ‘echte’ modellen. Het is natuurlijk best spannend, als een leerling met je aan de slag gaat, terwijl hij of zij misschien nog nooit echt haar geknipt heeft. Maar er is altijd een docent of begeleider in de buurt.

Zoek even bij jou in de buurt of er een opleiding is en neem contact op met de opleider of speur op social media, bijvoorbeeld via Facebook, naar een groep waarin oproepen voor kappersmodellen geplaatst worden.

Spullen te geef: we gooien vaak spullen weg die nog prima te gebruiken zijn. Om verspilling te voorkomen worden deze spullen vaak eerst op een social media-pagina gedeeld, bijvoorbeeld in een Gratis af te halen-groep, vaak bij jou in de buurt. Ook via websites als Marktplaats worden allerlei spullen gratis aangeboden. Je kunt dan zoeken op ‘gratis af te halen’ of bepaal in je zoekcriteria een prijs van 0 euro.

De paden op: wandelen kost niks. Okay, je schoenen slijten misschien iets harder. Maar je hoeft niet heel ver weg om iets moois te zien. Ga eens een andere route dan normaal en ontdek in je eigen buurt nieuwe, mooie plekken. Online zijn allerlei websites te vinden met routes, die je kunt wandelen, voor beginners of voor de gevorderde wandelaar.

In de boeken duiken: iedereen onder de 18 jaar kan gratis lid worden van de plaatselijke bibliotheek. Zo kunnen jonge mensen kosteloos gebruikmaken van alles wat de bibliotheek ze fysiek en online te bieden heeft: van boeken tot muziek, en van cursussen volgen tot andere jonge mensen ontmoeten. Kijk voor alle tarieven even op de website van de bibliotheek bij jou in de buurt, of loop er eens binnen.