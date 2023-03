Foto: Towfiqu Barbhuiya via Unsplash

Doe de test: hoe financieel gezond ben jij?

wo 1 mrt 2023, 16:29

REGIO • Heb jij grip op je geld? Vraag jij je af ten toe af hoe je financiën ervoor staan? Dat is niet meer dan normaal. Het blijkt dat steeds meer mensen zich zorgen maken over hun geldzaken. Met een test, ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek, krijg je meer inzicht in je situatie.

Nieuwe groepen die voorheen geen geldzorgen hadden, worstelen momenteel met de vraag hoe zij alles kunnen blijven betalen. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft samen met Deloitte en Universiteit Leiden de FinanciëleGezondheidsCheck ontwikkeld. Een snelle test, die wetenschappelijk is onderbouwd, waarmee mensen een beeld krijgen van hun financiële gezondheid.

Concrete tips

De FinanciëleGezondheidsCheck geeft op basis van de antwoorden op 15 vragen een indicatie van hoe je financiële situatie eruitziet. De score is een inschatting van hoeveel risico je loopt op financiële problemen. De tool geeft ook concrete tips en wijst de weg naar hulpmiddelen waarmee je meer grip op je inkomsten en uitgaven kunt krijgen.

Jongvolwassenen hebben veel moeite met hoge vaste lasten

Ruim een derde van alle huishoudens heeft momenteel moeite heeft met rondkomen, blijkt uit onderzoek van Nibud. Onder hen opvallend veel jongvolwassenen tot 35 jaar. Nooit eerder zag het Nibud deze leeftijdsgroep er zo uitsteken vergeleken met de andere leeftijdsgroepen. De jongvolwassenen geven vooral aan moeite te hebben met de hoge vaste lasten. Ook zien we meer mensen met hogere inkomens die moeite hebben met rondkomen. Een kwart (24 procent) van de mensen met een hoog inkomen heeft daar moeite mee.

Doe de test op financielegezondheidscheck.nibud.nl