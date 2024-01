ingezonden mededeling

De Borstelman is op zoek naar medewerkers, partners (ZZP’ers/bedrijven) en ambassadeurs (actieve gepensioneerden)

De Borstelman groeit: de organisatie is inmiddels een begrip in de regio als het gaat om het schoonmaken van terrassen, buitenvloeren en tuinmeubilair. Groei brengt natuurlijk ook met zich mee dat er nieuwe medewerkers nodig zijn. Naast medewerkers en ZZP’ers (voor de uitvoering), ambassadeurs (voor het maken van offertes en het bezoeken van opdrachtgevers), is De Borstelman ook op zoek naar bedrijven!

Omdat de schaal waarop het werk wordt uitgevoerd toeneemt, zoekt De Borstelman samenwerking met bedrijven die klussen kunnen uitvoeren, kwalitatief werk kunnen leveren en personeel kunnen aansturen naar opdrachten.

Kortom: De Borstelman is op zoek naar nieuwe medewerkers uit de omgeving Pijnacker en partners in het bedrijfsleven. Ben jij op zoek naar een leuke job of ondernemer en ken je het werken in de buitenlucht als geen ander? Wil jij samenwerken met De Borstelman, nieuwe opdrachten aannemen en zelfstandig personeel aansturen? Er is genoeg werk! Neem snel contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden en gaan we een mooie samenwerking aan!

Iets voor jou? Stuur een mail met je gegevens en wat je gedaan hebt of doet naar info@deborstelman.nl. Kijk ook op: www.deborstelman.nl.