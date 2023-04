Advertorial

Mediation, ook bij De Rivieren Notarissen

1 uur geleden

Algemeen 84 keer gelezen

ALTENA • Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Een scheiding gaat over emoties, over juridische en praktische zaken en over geld. Hoe kom je daar samen uit? Ook daarvoor kun je bij De Rivieren Notarissen terecht.

Mediation

Eugenia van Bon, een van de mediators bij De Rivieren Notarissen, begeleidt jullie in dit proces. Je kunt dan vertellen wat je dwars zit zodat je elkaar weer kunt horen om er zo samen uit te komen.

Eugenia heeft bovendien de kennis en ervaring die nodig is om jullie inzicht te geven in alles waar je samen een besluit over moet nemen. Over gezamenlijke bezittingen en schulden en minimaal één verhuizing. Over kinder- en partneralimentatie, toeslagen en pensioen.

En zijn jullie het eens met elkaar, dan worden jullie afspraken duidelijk en volledig vastgelegd in een ouderschapsplan en/of scheidingsconvenant.

Notaris

Een groot voordeel van mediation via De Rivieren Notarissen is dat je één aanspreekpunt hebt voor mediation én het vervolgtraject. Denk daarbij aan de akte van verdeling van een woning maar ook de overdracht van de aandelen van een bedrijf en niet te vergeten het echtscheidingstestament! Op deze manier voorkom je onnodig tijdverlies en kunnen kosten worden bespaard.

De mediators van De Rivieren Notarissen helpen jullie om met respect naar elkaar deze periode in jullie leven af te sluiten en ieder kan starten met een nieuwe toekomst!

Neem gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvende kennismaking.