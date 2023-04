Julia uit Wijk en Aalburg gaat de oceaan overzeilen: ‘Heel gaaf om een aantal weken geen land te zien’

WIJK EN AALBURG • De 15-jarige Julia Visser uit Wijk en Aalburg gaat in april 2024 een bijzonder avontuur beleven. Samen met zo’n 35 andere havo- en vwo-leerlingen en een aantal bemanningsleden, zal ze vanaf Cuba de oceaan overzeilen naar Nederland. “Ik vind zeilen erg leuk en wil de reis daarom graag maken”, vertelt Julia.

Julia zit op zeilen bij WZV Trident in Wijk en Aalburg en heeft daar haar eigen zeilboot. Ze besteedt veel tijd aan de watersport. Per jaar volgt ze tien trainingen en afgelopen jaar is ze ook begonnen met wintertrainingen in Den Bosch. Op zondagen is ze bijna de hele dag op het water te vinden.

Masterskip: Een drijvende school

Tijdens een mentorles op school, Julia zit op het d’Oultremont College in Drunen, werden de verschillende opties voor uitwisselingsprojecten besproken. Haar mentor gaf aan dat een reis met Masterskip ook tot de opties behoorde.

Masterskip is als het ware een drijvende school. Aan boord van een zogenaamd tallship volgen leerlingen hun reguliere schoolvakken, maar worden ook de basics van het zeilen en andere skills aangeleerd. Dit alles in een uitdagende omgeving, zoals vreemde landen en de grote oceaan, maakt een reis met Masterskip een unieke ervaring.

Dit avontuur sprak Julia meteen erg aan vanwege haar liefde voor zeilen. Na overleg met haar ouders schreef ze zich snel in voor de reis. “Mijn ouders stimuleren mij erg om de wereld te zien”, vertelt Julia, “maar omdat de reis veel geld kost en een behoorlijke onderneming is, twijfelden ze eerst wel.” Na wat aandringen van Julia en nadat er op school was geïnformeerd of Julia toestemming zou krijgen, gingen haar ouders akkoord.

De reis

De reis begint in Cuba en gaat via de Cariben en Azoren terug naar Nederland. “We staan om 06.45 uur op en krijgen van 08.00 tot 12.00 uur les van vakdocenten op de boot. We hebben zes dagen per week les, waardoor we geen achterstand oplopen ten opzichte van andere leerlingen. Voordat ik vertrek, maak ik met mijn docenten een planning en deze volg ik op de boot”, legt Julia uit.

“Na de lessen leren we andere vaardigheden, zoals navigeren, en doen we klusjes op de boot. Ook zullen we aan land verschillende excursies doen.” Tijdens de reis zal Julia ook gewoon toetsen moeten maken. “De docenten nemen de proefwerken mee aan boord en één dag per week moeten we die toetsen maken.”

De reis duurt ongeveer anderhalve maand. Julia en de andere reizigers vliegen op 10 april 2024 naar Cuba en zullen, als alles volgens plan verloopt, op 26 mei 2024 Nederland binnenzeilen. Tijdens de reis kijkt de 15-jarige Wijk en Aalburger het meest uit naar de oceaanoversteek. “Het lijkt me heel gaaf om een aantal weken geen land te zien en het gevoel te hebben dat je alleen op de wereld bent. Ik kijk er ook naar uit om dingen te leren van andere culturen en nieuwe mensen te ontmoeten.”

Hiernaast hoopt Julia dolfijnen te zien tijdens de reis en te kunnen genieten van de zonsopgang en zonsondergang.

Acties om geld in te zamelen

Julia is erg gemotiveerd om de reis te maken, maar het kost behoorlijk wat geld: 7.650 euro in totaal. “Ik probeer het hele bedrag bij elkaar te sparen door middel van acties en hulp van sponsoren”, zegt ze. Haar sponsoren komen onder andere op een speciale sponsortrui en krijgen een abonnement op haar wekelijkse nieuwsbrief, die ze zal gebruiken om updates over haar reis te versturen. “Ik wil later journalist worden, dus ik vind het leuk om deze nieuwsbrieven te schrijven.”

Ze zal op het Instagram-account ‘julia_op_zee’ haar volgers op de hoogte houden van haar reis. Julia heeft nog veel acties op de planning staan om geld in te zamelen. “Ik heb al veel paaseitjes verkocht en deze actie was heel succesvol. Rond de feestdagen organiseer ik meer van zulke acties en tussendoor wil ik bijvoorbeeld appeltaart verkopen.”

Julia kijkt erg uit naar de komende tijd. “De voorbereiding geeft me al de nodige voorpret. Naast dat de reis zelf erg leuk is, heb ik ook veel zin om deze acties te organiseren.”

Sponsor Julia

Voor de reis is erg veel geld nodig. Als je Julia wilt helpen bij het bekostigen van haar reis en graag sponsor wilt worden, kun je haar een bericht sturen via juliavisser2007@outlook.com. Het avontuur van Julia is te volgen via het Instagram-account ‘julia_op_zee’.