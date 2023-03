Gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders slaan handen ineen om kwetsbare inwoners te helpen

42 minuten geleden

Algemeen 80 keer gelezen

ALTENA • Als mensen die vanuit beschermd wonen of maatschappelijke opvang weer zelfstandig gaan wonen, komt er veel op hen af. Gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders in de regio rondom Breda, waaronder ook gemeente Altena, werken samen om hen een steun in de rug te bieden.

Op woensdag 29 maart tekenden de bestuurders van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders het convenant Thuis in de Wijk. Namens de gemeente Altena zette wethouder Anneloes van Hunnik haar handtekening onder het convenant. De betrokken partners verklaarden samen voor deze moeilijke opgave te staan en elkaar te willen helpen op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten over het aantal geschikte woningen en passende zorg voor deze inwoners.

Maatwerk nodig

Voor mensen die -soms tijdelijk- hun leven ontwricht zagen, gaat het niet alleen om het vinden van een woning. Ook passende begeleiding is nodig, net als het regelen van financiële zaken zoals uitkering en schuldhulpverlening en een zinvolle daginvulling met bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk. Het is te moeilijk deze dingen zelf te regelen als je in een kwetsbare positie zit. Zeker als iemand verhuist naar een andere gemeente. Alles moet tegelijk georganiseerd worden en dat vraagt om snelle procedures, soms buiten de regels om, zodat iemand niet in een gat valt.

“Dat is waar gemeenten, woningbouwcorporaties en zorg- en welzijnspartners de juiste zorg en ondersteuning kunnen leveren, om deze mensen succesvol zoveel als mogelijk zelfstandig hun plek te laten vinden in de samenleving”, zegt bestuurlijk ambassadeur Jean-Pierre Schouw, tevens wethouder in Etten-Leur. “Daar is samenwerking en afstemming voor nodig. Dat is de gezamenlijke opgave waar we met dit convenant afspraken maken over ieders inzet.”

Wethouder Anneloes Hunnik van gemeente Altena ziet dat voor de kwetsbare inwoners in Altena ondersteuning vaak hard nodig is. “Zij zijn het beste gebaat bij zelfstandig wonen met ambulante begeleiding en ondersteuning op maat in hun eigen wijk. Met het ondertekenen van dit convenant kunnen we hen die ondersteuning nog beter bieden.”

Verlichting van wachtlijsten

Gemeenten en woningcorporaties stemmen hun werk op elkaar af, zodat zij een kwetsbaar persoon goed kunnen helpen. Daarmee komen er ook weer plekken vrij in voorzieningen waar lange wachtlijsten voor bestaan. Hoe korter iemand leeft in de opvang of in een beschermde woonvorm, hoe meer mensen we kunnen helpen. Dat is de achterliggende gedachte.

Regionaal huisvestingsnetwerk

Vanuit alle partners werken professionals samen in een netwerk. Daarin hebben zij onderzocht hoeveel woningen ongeveer nodig zijn voor deze doelgroep. En ook hebben we het inhoudelijke programma Thuis in de Wijk samen opgesteld. Ieder vanuit het eigen perspectief, maar ook door een gezamenlijke bril: die van de kwetsbare inwoner, huurder, cliënt.