Altena moet fikse vergoeding betalen aan afvalverbrander Attero na verloren rechtszaak

39 minuten geleden

ALTENA • De gemeente Altena heeft bekendgemaakt dat er een ‘teleurstellende uitspraak’ is gedaan door de Hoge Raad over de minderleveringen aan Attero, van brandbaar (huishoudelijk) restafval in de jaren 2015, 2016 en januari 2017.

De Brabantse gewesten/gemeenten hadden destijds een overeenkomst met de afvalverbrander Attero, waarin was vastgelegd dat er tenminste 510 kiloton restafval per jaar aan de afvalverbrander zou worden aangeleverd. Door betere afvalscheiding, bepaald door landelijke wetgeving, werd er echter steeds minder restafval opgehaald en sinds 2011 was dat minder dan de afgesproken 510 kiloton.

Compensatie geëist

Attero was van mening dat de lagere opbrengst gecompenseerd moest worden door de zogenaamde suppletievergoeding. De gemeenten en gewesten waren echter van mening dat zij vanwege de betere afvalscheiding niet gehouden konden worden aan dit deel van de overeenkomst en zijn in verweer gegaan.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de gemeenten en gewesten gezamenlijk ongeveer 15 miljoen euro moeten betalen, met daar bovenop de wettelijke rente en de proceskosten. Hiermee is er een definitief einde gekomen aan de juridische procedures.

Definitieve bedrag niet bekend

Het definitieve bedrag is nog niet bekend en wordt nog afgestemd met de advocaten van Attero. Voor het gewest waar Altena binnen valt (voorheen Milieu Afval Regio Breda), wordt er een bedrag van ongeveer 2,7 miljoen euro exclusief rente en kosten verwacht.

Dit bedrag moet nog verdeeld worden over de aangesloten gemeenten Altena, Etten-Leur, Drimmelen, Oosterhout, Baarle-Nassau, Alphen Chaam, Geertruidenberg, Zundert en Breda. Om dit te kunnen betalen is er door de gemeente Altena een voorziening gevormd van 437.000 euro, maar de verwachting is dat dit bedrag niet toereikend zal zijn en nog verhoogd dient te worden met rente en proceskosten.