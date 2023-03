Fancy Fair in Wijk en Aalburg om geld in te zamelen voor woongroep aan de Fresiastraat

WIJK EN AALBURG • Komende zaterdag 1 april houdt het bestuur van Stichting Vrienden van de Fresiastraat een fancy fair in het verenigingsgebouw Rehoboth, van de Hervormde Gemeente in Wijk aan de Grote Kerkstraat 32. “Nee, het is geen 1 aprilgrap. De datum komt gewoon goed uit”, vertelt Camiel de Raden, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Fresiastraat.

“We hebben geen streefbedrag. Alles wat we ophalen is meegenomen. We hopen dat veel mensen zaterdag naar Rehoboth komen om wat te kopen en ons te steunen”, vult De Raden nog aan.

Geld ophalen voor uitjes

De Stichting Vrienden van de Fresiastraat telt drie bestuursleden en werd acht jaar geleden opgericht. “De stichting is opgericht door familie en kennissen van de bewoners. Het heeft als doel gelden in te zamelen voor de woonvoorziening met bewoners met een beperking, die in een woongroep in Wijkestein aan de Fresiastraat wonen”, legt De Raden het doel van de stichting uit.

“Bijvoorbeeld om leuke dingen voor de bewoners te organiseren die vanuit Prisma niet worden betaald. Het geld willen we besteden voor verjaardagscadeautjes, sinterklaasfeest, kerstfeest, pannenkoeken eten in Heusden en uitstapjes naar bijvoorbeeld de Efteling, de Beekse Bergen, of een andere dierentuin. Gewoon leuke dingen doen met de bewoners.”

Corona

De woonvoorziening aan de Fresiastraat telt momenteel 24 bewoners met een beperking. Elk jaar worden er door de bestuursleden en vrijwilligers activiteiten georganiseerd met als doel geld op te halen, om zodoende die leuke dingen te kunnen doen voor de bewoners. De afgelopen drie jaar werd er, ook al vanwege corona, geen fancy fair op touw gezet.

De Stichting wil dit zaterdag als het ware nieuw leven inblazen. “Andere jaren deden we dit altijd in de woonvoorziening zelf. Dat gebeurde in de gangen en ook buiten. Er kwamen steeds meer mensen op af en daarom hebben nu maar besloten om het op een andere grotere locatie te doen. We zijn uitgekomen bij Rehoboth. Lekker gezellig met z’n allen in een zaal”, zegt De Raad.

Veel activiteiten

In Rehoboth zal er van alles te beleven zijn. Een rad van avontuur, enveloppen trekken, grabbelton, eendjes vissen en paaseieren raden met daaraan leuke prijzen verbonden, moeten geld in het laatje brengen. Ook worden de door de bewoners zelfgemaakte spullen, verse snijbloemen, planten, taarten en gebak verkocht. Een koffiecorner ontbreekt ook niet.

Hulp bewoners en vrijwilligers

Natuurlijk zullen de bewoners van de woonvoorziening zelf ook in gebouw Rehoboth aanwezig zijn om te helpen. “Daarnaast zijn er nog twintig vrijwilligers die ons zullen bijstaan”, aldus De Raden.

De fancy fair is zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.