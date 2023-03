Altena College in Sleeuwijk komt in actie: 24 uur niet eten voor kinderen in armoede

1 uur geleden

SLEEUWIJK • Ruim honderd leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk zullen donderdag 30 maart meedoen met de actie ‘Zip Your Lip’. Zip your Lip betekent 24 uur niet eten voor kinderen in armoede. “Vooral de eerste uren zijn heel zwaar, weten we uit ervaring.”

De actiedag op het Altena college wordt georganiseerd door zeven leerlingen. Dit zijn Shanna den Haan, Saphira van Dijk, Melissa Loeff, Mathilde Hoogesteger, Tygo van de Kleij, William Hoogerwaard en Boaz Verheuvel. Als comité zijn zij ervoor verantwoordelijk dat de dag goed verloopt. Daarnaast organiseert het comité allerlei activiteiten na de reguliere lesuren.

Voor de deelnemers zal de actiedag op de Sleeuwijkse school er namelijk eerst uitzien als een gewone lesdag. Na een laatste maaltijd in de morgen volgen de leerlingen hun ‘normale’ lesrooster. Enige uitzondering is dat er in de pauzes niets gegeten mag worden. Na het volgen van de lessen blijven de leerlingen op school en begint (vermoedelijk) het leukste gedeelte, waarbij de deelnemers zich flink kunnen uitleven. “Lasergamen, karaoke, Levend Stratego, tafeltennis, Netflix- en gamelokalen, spelletjes spelen, er is van alles te doen”, somt Shanna op. “Rond middernacht zullen de meesten doodop zijn en het slaaplokaal opzoeken.”

Eten is uit den boze

Dit doen de leerlingen met een lege maag, want eten is uit den boze en daarmee strikt verboden. “Wie betrapt wordt op stiekem eten, wordt naar huis gestuurd”, vertelt het comité stellig. “We verwachten echter niet dat de deelnemers dit zullen doen, want iedereen heeft zich vrijwillig aangemeld en doet dus bewust mee aan de actie.” Eten is dus verboden, maar drinken mag wel. “Koffie, thee (zonder suiker) of water.” Uit veiligheidsoverwegingen mogen er maximaal 150 leerlingen blijven overnachten op school. Op het moment van schrijven hebben 106 leerlingen zich aangemeld.

World Vision

Met de actie halen de leerlingen geld op voor stichting World Vision. Zij zetten zich in voor kwetsbare kinderen overal ter wereld. Het geld dat met de actie van het Altena College wordt opgehaald, wordt onder andere gebruikt voor het verdelen van voedsel, onderwijs en het slaan van waterputten in Zimbabwe, Angola en Zuid-Sudan. “Het streven is om 8.000 euro op te halen. Op dit moment is er al ruim 6.000 euro opgehaald”, zegt Melissa.

De komende dagen zal dit bedrag naar verwachting nog flink oplopen. “Een aantal populaire docenten doen ook mee aan de actie en proberen nog veel leerlingen te motiveren. Daarnaast hangen er posters in de school, dus zullen er nog meer leerlingen zich aanmelden.” Deelnemers moeten minimaal 25 euro opgehaald hebben bij sponsoren.

Tip voor deelnemers

Het comité heeft nog een tip in huis voor de deelnemers. “Na de nacht op school ontbijten we met z’n allen. Sommige leerlingen zijn dan geneigd heel veel te eten. Dit kun je echter beter niet doen”, waarschuwen ze. “Daardoor hebben verschillende leerlingen over moeten geven bij eerdere acties.” Omdat deelnemers geacht worden de lessen op vrijdag gewoon bij te wonen, is dat niet heel handig.

De actie steunen met een geldbedrag kan via www.zipyourlip.worldvision.nl.