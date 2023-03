ingezonden mededeling

Bij NuBuiten krijg je vanzelf zin in de lente

Wie bij NuBuiten in Hardinxveld-Giessendam het Experience Center binnenloopt, krijgt vanzelf zin in de lente! Ook als het weer even wat minder is. Want dan bieden de overkappingen en blokhutten voldoende sfeer en comfort om helemaal in de stemming te komen.

“Veel mensen die op bezoek komen, verbazen zich over de ruime opzet en de grote hoeveelheid voorbeelden van overkappingen en blokhutten die we op ons terrein hebben staan”, vertellen Janne en Sigrit. Zij doen samen met enkele collega’s de marketing.

Altijd beste prijs

Er werken zo’n 75 mensen bij dit veelzijdige bedrijf, dat alles biedt voor tuin en terras. “We hebben niet alleen ontzettend veel overkappingen en blokhutten, maar ook schuttingen, vlonders, meubels en bestrating. En we verkopen ook los tuinhout, buiten speeltoestellen, onderhoudsproducten, grind en tegels. En dat doen we met de slogan ‘Geen lokkertjes, altijd de beste prijs’. Zo zorgen we ervoor dat onze klanten tevreden zijn, omdat ze een goede deal gemaakt hebben.”

NuBuiten beschikt over een eigen montageteam, maar stimuleert ook de samenwerking met lokale aannemers of klusjesmensen. “We kunnen de overkapping afleveren als een bouwpakket, inclusief een goede, duidelijke handleiding. In de praktijk blijken veel mensen het opbouwen prima zelf te kunnen.”

Experience Center

“We werken met standaard overkappingen en blokhutten, waarvan we de voorbeelden in het 10.000 vierkante meter grote Experience Center hebben staan. Zo kunnen mensen zien en in het echt ervaren hoe het eruit ziet en voelt. Maar als mensen aanpassingen willen vanwege bijvoorbeeld de maten van hun tuin, is dat vrijwel altijd mogelijk.”

NuBuiten is actief in heel Nederland. Het bedrijf heeft naast de hoofdvestiging aan de Giessenzoom 15 in Hardinxveld-Giessendam nog vier vestigingen in het land, waardoor ook klanten die verder weg snel bediend kunnen worden. “We zijn bijna wekelijks te zien in het programma De Grote Tuinverbouwing van SBS6 en hebben daardoor landelijke bekendheid gekregen. Ook werken we samen met grote ketens die onze productlijnen verkopen.” Alles is ook te zien in de uitgebreide webwinkel.

Robuuste houtsoorten

Het bedrijf werkt veel met robuuste houtsoorten zoals Douglas of Eiken, naast de traditionele houtsoorten die veel in de tuin te vinden zijn, zoals Thermo hout of Vurenhout. Daarnaast behoren andere materiaalsoorten zoals aluminium, staal en composiet ook tot de mogelijkheden.

Een van de modellen zien ? Dat kan! NuBuiten heeft een groot aanbod aan overkappingen, terrasoverkappingen terrassen en schuttingen opgesteld staan in Hardinxveld zodat wij u goed kunnen informeren over alle mogelijkheden. Het Experience Center is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 09:00 tot 15:00 uur. Een afspraak maken om gegarandeerd het juiste advies te krijgen, is mogelijk via de website of 085-8883720.

NuBuiten

Giessenzoom 15, Hardinxveld-Giessendam

www.nubuiten.nl

Meer personeel is altijd welkom



Vanwege de enorme groei van het bedrijf is NuBuiten voortdurend op zoek naar personeel. NuBuiten is onder meer op zoek naar marketing managers, magazijnmedewerkers, verkopers, IT-professionals, webdesigners en mensen voor de customer service. “We zoeken handige mensen, die van aanpakken weten!”



Belangstellenden kunnen kijken op de website www.nubuiten.nl, of contact opnemen via 085-8883720 of info@nubuiten.nl.