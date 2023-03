In Almkerk worden twee microwoningen geplaatst: ‘Paar jaar geleden was dit kansloos’

ma 27 mrt. 2023, 09:12

ALMKERK • Aan de Boompjes in Almkerk worden deze zomer de eerste twee microwoningen in de gemeente Altena geplaatst op particuliere grond. De microwoning is een nieuw concept dat is ontwikkeld door Matthijs Rolleman uit Eck en Wiel. Hij wil zo een steentje bijdragen in het tegengaan van het woningtekort.

Een microwoning is geen andere benaming voor een tiny house, zo vertelt een enthousiaste Matthijs Rolleman over het nieuwste concept om de woningnood te verlichten. “Bij tiny houses gaat het ook om een bepaalde leefstijl, ze worden vaak met meerdere tegelijk op gemeentelijke grond geplaatst.”

Particuliere grond

Verder zit het verschil in de locaties. Microwoningen zijn bedoeld om op particuliere grond te plaatsen. “Het hoofdding is echt de grond. Veel particulieren hebben een stukje grond over, waar de gemeente niet altijd weet van heeft. Iedereen die grond beschikbaar heeft kan zo’n microwoning plaatsen. Wij fixen verder alles voor hen.”

Voor het plaatsen van de microwoningen wordt een tijdelijke vergunning aangevraagd voor tien jaar, zodat permanente wijziging van het bestemmingsplan niet direct noodzakelijk is. Door de blijvende vraag naar woningen heeft Rolleman verder gemerkt dat gemeenten en provincies soepeler worden met regelgeving. “Een paar jaar geleden was dit idee nog kansloos geweest.”

“Wij blijven eigenaar van de woningen en huren de grond van particulieren. Grootste probleem bij het bouwen van nieuwe woningen is het gebrek aan grond, het woningtekort is eigenlijk een grondtekort. Wij sluiten voor de microwoningen een huurovereenkomst met de grondeigenaar en regelen verder alles met de gemeente. Dat geldt ook voor alle aansluitingen voor de woningen, die worden door ons bekostigd. Het hoeft de particuliere grondeigenaar dus niets te kosten, maar levert hem wel geld op.”

Woningtekort oplossen

Volgens Rolleman is het concept van de microwoning daarmee uniek en wijkt af van andere bouwers van kleine woningen. “Onze huisjes zijn top, anderen zijn misschien net zo mooi. Maar ons verhaal is dat het particulieren in staat stelt om op een laagdrempelige manier te helpen om het woningtekort op te lossen. Het gaat ook niet om grote lappen grond, dit kan veel kleinschaliger.”

De microwoning

Een microwoning heeft een oppervlakte van 30 m2, vergelijkbaar met de afmetingen van een tiny house. De eerste woning is vorige zomer geplaatst in Gouda en inmiddels zijn twintig woningen in productie. Ze worden gebouwd in Turkije. In 2023 wil Rolleman zo’n tachtig microwoningen plaatsen door het hele land heen. De huur voor de woningen wordt zo’n 900 euro per maand, daarmee mikt hij op de middenhuur sector.

De microwoningen in Altena moeten voor 1 juli geplaatst worden op grond van Ronald van Drunen aan de Boompjes in Almkerk. Op het terrein moet nog wel gesnoeid worden. De microwoningen zijn vooral bedoeld voor één- of twee persoonshuishoudens. “Zo’n microwoning is ook niet bedoeld voor je hele leven, maar denk aan jonge stellen, mensen die zijn gescheiden of oudere alleenstaanden.” Voor zijn eigen gezin, met jonge kinderen, is een microwoning minder passend.

Begonnen in Gouda

Matthijs Rolleman begon anderhalf jaar geleden met de uitwerking van zijn idee, toen hij een stukje particuliere grond kreeg aangeboden in Gouda. Hij wist anderen te enthousiasmeren voor zijn idee en haalde zo 2,5 miljoen euro op voor de verdere uitwerking. Al direct werd positief gereageerd op zijn idee, inmiddels heeft hij de nodige media-aandacht gehad in onder andere TV programma’s zoals Hart van Nederland en BinnensteBuiten.

In juni bezoekt de minister van Wonen, Hugo de Jonge, zijn eerste microwoning. “In december is in de Tweede Kamer zelfs een motie aangenomen over ons verhaal”, zo laat Rolleman weten.

Grondeigenaren gezocht

Om in Altena meer microwoningen te plaatsen, doet Rolleman ook een oproep aan grondeigenaren die ergens een lapje grond over hebben. Hij voert daarvoor reeds overleg met de gemeente Altena. Meer informatie over het concept is te vinden op www.microwoning.com.