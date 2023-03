Juf Martine van CBS Eben-Haëzer doet mee aan Alpe d’HuZes: ‘Onderzoek is ontzettend belangrijk’

vr 24 mrt. 2023, 17:14

WOUDRICHEM • Het schoolplein van CBS Eben-Haëzer in Woudrichem liep afgelopen vrijdag vol met kinderen, ouders, opa’s en oma’s. Dit alles voor het goede doel: Alpe d’HuZes, zoveel mogelijk geld bijeenlopen voor onderzoek naar kanker.

Het werd dus de ochtend dat kinderen zich bovenmatig inspanden, om onder meer één van hun leerkrachten financieel te ondersteunen bij haar inzet voor het KWF (Koningin Wilhelmina Fonds) voor nog verder onderzoek naar kanker. Alle kinderen van groep één tot en met acht hadden zich door familie, vrienden en bekenden laten sponsoren.

Het was op de zonovergoten vrijdagmorgen aan de Oude Ban, in het hart van het vestingstadje, aan hen om zoveel mogelijk rondjes te lopen. De ruim vijftig kleinsten, tot en met groep drie, liepen hun rondjes op een circuit van 200 meter, uitgezet op het schoolplein. De bovenbouw, bijna honderd deelnemers, vanaf groep vier liep een grotere ronde rond de school.

Doel bereikt

Het doel lijkt bereikt, want aan het einde van deze week - na het tellen van de lijsten - staat de teller al ver boven het streefbedrag van 15.000 euro. De bijdrage van de kinderen zal boven de 4000 euro uitkomen. Landelijk is op dit moment al bijna acht miljoen euro binnen bij de organisatie.

‘Mythische berg’

Martine Stuij, op CBS Eben-Haëzer leerkracht van groep drie, behoort tot de gangmakers van deze wervingsactie. Zij behoort, naast Tineke den Hartog, Ron Bassa, Lennart Hijkoop, Jesper Veen en Niels Verkerk, tot de helden die op 1 juni vanuit het vermaarde Alpendorp Bourg- d’Oisans de befaamde Alpe d’Huez op gaan.

Stuij: “Deze groep heeft al enige ervaring met het beklimmen van de mythische berg. Ik ga nu voor het eerst mee. Gelukkig heb ik in mijn directe omgeving geen gevallen van deze verschrikkelijke ziekte meegemaakt, maar de verhalen zijn bekend. Ik heb zelf een jong gezin. Ik hoor steeds meer verhalen van jonge ouders die getroffen worden. Het zal toch gebeuren dat een van beide ouders wegvalt. In het verleden hebben wij op school meegemaakt dat een ouder van een leerling aan de ziekte is overleden. Dan komt het erg dichtbij. Daarom is onderzoek zo ontzettend belangrijk.”

De Alpe d’Huez-rit met zijn 21 bochten speelt al decennialang een belangrijke rol tijdens de Tour de France en is een onvermijdelijke etappe. De 21 panelen vormen mijlpalen voor de renners en straks ook voor de deelnemers aan de sponsorloop tijdens deze tocht, over maar liefst veertien kilometer met een hoogteverschil van 1120 meter. Juist dat maakt het zo ongelooflijk zwaar.

Alpe d’HuZes

Alpe d’HuZes is een uniek sportief evenement, waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op die eerste dag in juni beklimmen circa 5000 deelnemers fietsend, hardlopend, of wandelend maximaal zes keer de Alpe d’Huez, onder het motto ‘opgeven is geen optie’.

Wandeling van twee keer vier uur

Martine Stuij gaat het dus voor het eerst beleven. “Ik ben drie weken geleden in Nijkerk bij een bijeenkomst geweest waar deelnemers werden bijgepraat. Daar hoorde ik verhalen van betrokkenen en alleen dat al maakte veel indruk. Ik ga hopelijk twee keer lopend naar boven. Een pittige wandeling van twee keer bijna vier uur. Daarvoor zal nog heel wat geoefend moeten worden. De jongens gaan proberen op de fiets zes keer naar boven te rijden. Een hele opgave hoor.”

Als de renners de Alpe d’Huez beklimmen staat bocht zeven bekend als de ‘Nederlandse bocht’. Bij het kerkje in deze bocht worden de meeste kaarsjes geplaatst. “Daar, in die indrukwekkende bocht, zullen wij ook onze kaarsen plaatsen”, vertelt Martine Stuij.

Sponsor Martine Stuij

Met het evenement Alpe d’HuZes wordt zoveel mogelijk geld ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Het team van Martine Stuij kan gesponsord worden via www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/bassiesroeiclub. Op deze site is ook meer informatie over Alpe d’HuZes en het team te vinden.

Door Wout Pluijmert