Bedrijven in de rij voor ‘career event’ op Fort Altena: ‘De interesse is gigantisch’

zo 19 mrt. 2023, 11:46

Algemeen 95 keer gelezen

ALTENA • Dan wordt op Fort Altena namelijk het ‘career event’ WerkendAltena georganiseerd. Het animo onder bedrijven uit de regio is zeer groot. Groter dan verwacht zelfs.

WerkendAltena is in het leven geroepen om scholieren en werkzoekenden bekend te maken met de variëteit aan bedrijven die in Altena gevestigd zijn. Een passievol team, samengebracht door Ondernemershuis Altena, organiseert het evenement. In dit team zijn de drie O’s vertegenwoordigd, namelijk ondernemers, onderwijs en overheid. Zo zijn alle relevante perspectieven gedekt en kan er bijgedragen worden aan een krachtige regio.

“De ideeën voor een dergelijk event leefden al langer, maar pas toen de activiteiten van Altena Kennispoort overgedragen werden aan Ondernemershuis Altena is besloten dit event uit de grond te stampen”, vertelt Debbie van den Oever, werkzaam voor Werktalent Altena en bestuurslid van Ondernemershuis Altena. “Nadat een werkgroep was samengesteld waarin de drie O’s goed vertegenwoordigd zijn, konden we aan de slag gaan.”

Krachtigere regio

“WerkendAltena zal zorgen voor verbondenheid tussen inwoners en werkgevers, waarmee we uiteindelijk een krachtigere regio krijgen”, vertelt Koen de Keijzer, medeoprichter van AltenaWerkt. “Het is erg fijn om samen met het passievolle team en met steun van Ondernemershuis Altena, Oerlemans Plastics, Werktalent Altena, Willem van Oranje College, Gemeente Altena en Fietsenrekhuren als partnerorganisaties, te werken aan de realisatie van dit doel.”

Bewust maken

Eén van de doelen van het evenement is om mensen al in een vroeg stadium bewust te maken van de mogelijkheden, die er op carrièregebied liggen in de gemeente. Om deze reden zijn de Schans en het Altena College uit Sleeuwijk en het Willem van Oranje College uit Wijk en Aalburg ook betrokken geraakt. Zij bezoeken met in totaal zo’n achthonderd leerlingen Fort Altena. “Op school wordt er voornamelijk gefocust op de theorie. Met het event willen we echter ook de praktijk laten zien, zodat leerlingen weten waarom ze leren en waar ze van waarde kunnen zijn met hun kennis”, vertelt De Keijzer.

Voor ondernemers is het evenement, zeker in deze tijd, erg interessant. Veel bedrijven kunnen namelijk lastig aan personeel komen. “De meeste bedrijven doen het goed in Altena en willen groeien, dan heb je echter wel meer van de juiste mensen nodig”, stelt De Keijzer. Het event biedt bedrijven dan ook de mogelijkheid om zichzelf presenteren, waarmee werkzoekenden aangetrokken kunnen worden en men ook zichtbaar is voor de jongere generatie.

Gemeente Altena ondersteunt de dag in Fort Altena ook. “Zij krijgen van veel bedrijven te horen dat jongeren wegtrekken”, vertelt Van den Oever. “Het is daardoor een onderwerp dat hoog op de agenda van de gemeente staat. Vorig jaar is de visie ‘Werken in Altena’ opgesteld, waarin ook de samenwerking tussen de drie O’s samenkomt. Het is goed dat de gemeente hier bewust mee bezig is en betrokken is bij dit evenement.”

33 bedrijven

Maar wat kunnen scholieren en werkzoekenden eigenlijk verwachten van het evenement op Fort Altena? De Keijzer vertelt daarover: “Op dit moment zijn alle plekken vergeven en bieden we plaats aan 33 bedrijven, die werkzaam zijn in veel verschillende sectoren. Van de agrarische sector, maritieme techniek en personele dienstverlening, tot bouwbedrijven, transporteurs en voedselproducenten.”

Aan alle aanwezige bedrijven is gevraagd om iets te laten zien van hun werkzaamheden. Bij de stands zal er dus veel interactie met de bezoekers zijn. “Er is bijvoorbeeld een kok aanwezig”, weet De Keijzer.

Bezoekers zullen zeker niet met lege handen huiswaarts keren. Bij aankomst op Fort Altena wordt een tasje uitgedeeld, dat men kan vullen met allerlei presentjes die bedrijven aanbieden.

Veel interesse

“Van tevoren wisten we niet precies hoeveel bedrijven geïnteresseerd zouden zijn in het event”, zegt De Keijzer. “De interesse blijkt echter gigantisch, waardoor we niet ieder bedrijf een plekje kunnen geven. We zoeken nog mogelijkheden tot uitbreiding, maar dat wordt wel heel lastig.” WerkendAltena moet een terugkerend evenement worden.

Toegang

Het evenement is vrij toegankelijk. Aanmelden is ook niet nodig. “We wilden de toegang zo laagdrempelig mogelijk houden”, legt De Keijzer uit. Het career event begint op woensdag 29 maart om 10.00 uur en zal om 19.00 uur afgelopen zijn.