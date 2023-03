Hommage aan overleden Thomas Westerhout: ‘We zijn echt bijzonder vereerd’

WERKENDAM • Als Andre Westerhout uit Rotterdam op zondagmiddag bij zijn ouders op de koffie ging, zat zijn vader Thomas maar al te vaak in de achterkamer verder te werken aan één van zijn vele boeken over de historie van Werkendam en de Biesbosch. Zichzelf nauwelijks de rust gunnend om tijd vrij te maken voor het bezoek van zijn zoon.

Ambities om in de voetsporen van zijn vader te treden heeft Andre niet. Dat geldt ook voor zijn broer Klaas. “Hij was zelf een encyclopedie en niet te evenaren. We zijn echt bijzonder vereerd dat mijn vader deze erkenning heeft gehad”, zo laten beide zonen weten.

Lovende woordne

Die lovende woorden klinken ook door in de toespraken van burgemeester Egbert Lichtenberg, broer Jaap Westerhout en Jaco Damen, voorzitter van de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. Iets meer dan een jaar geleden overleed de historicus onverwacht op 73-jarige leeftijd. Nog volop werkend aan zijn laatste boek over de Biesbosch. Van zijn hand verschenen vele publicaties over de historie van het Biesboschdorp Werkendam. Naast schrijver was Westerhout volop actief in het verenigingsleven.

De ‘Thomas Westerhout’

Gezien zijn grote verdienste voor de geschiedschrijving over de Werkendamse historie besloot de plaatselijke historische vereniging om als eerbetoon de ‘Thomas Westerhout’ in het leven te roepen. Een speciale waardering voor iedereen die zich verdienstelijk maakt in het levend houden van de historie van het dorp. Aan beeldhouwer Jaap Hartman werd gevraagd om een ontwerp te maken.

In het beeld is het karakteristieke silhouet van Thomas met pijp en pet duidelijk herkenbaar, een foto diende als voorbeeld voor het ontwerp. Naast het silhouet voegde Hartman een boek en schrijvende hand toe aan het beeldje.

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de familie Westerhout tijdens de jaarvergadering van de Historische Vereniging.

Groot belang voor Werkendamse historie

Burgemeester Egbert Lichtenberg vertelde in zijn toespraak over zijn eerste en enige ontmoeting met Thomas Westerhout, op 15 februari vorig jaar tijdens een kernenbezoek aan Werkendam. “Hij vertelde ons prachtige verhalen en zijn heengaan is een gemis voor de Historische Vereniging en zijn familie. Als verhalenverteller wist hij de geschiedenis levend te houden.”

Voorzitter Jaco Damen noemde Westerhout een gids die van groot belang was voor Werkendamse historie. De vereniging wil van de uitreiking van de ‘Thomas Westerhout’ een traditie maken door deze iedere twee jaar uit te reiken aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud en levend houden van de Werkendamse historie. Wel liet hij weten dat de lat hoog ligt voor de toekenning van de ‘Thomas Westerhout’.

Laatste boek

Broer Jaap Westerhout bedankte de vereniging namens de familie. Hij memoreerde zijn humor, zijn scherpe geest, zijn fotografische geheugen en enkele van zijn eigenaardigheden. Zoals zijn oude zakhorloge aan een zilveren ketting, zijn kleding en zijn onafscheidelijke pet en pijp. De familie Westerhout werkt thans aan voltooiing van het laatste boek over de Biesbosch van de hand van Thomas Westerhout, dat door de schrijver bijna was voltooid voor zijn plotselinge overlijden.