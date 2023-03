Na het succes van de webshop opent Plants & Living winkel in Veen: ‘Mensen wilden graag langskomen’

za 18 mrt. 2023, 14:32

VEEN • De plannen voor een winkel werden zo’n anderhalf jaar geleden gesmeed door eigenaars Harm Vierhouten (23) en Claudine Timmermans (21).

“Veel mensen gaven aan dat ze graag bij ons langs wilden komen”, vertelt Harm. Omdat de webshop goed liep, leek dit een realistisch doel. Afgelopen vrijdag werden de plannen werkelijkheid. Een fraai ingerichte winkel aan de Verre Weide 1 in Veen werd geopend.

Pas zo’n tweeënhalf jaar geleden begonnen Harm en Claudine met Plants & Living, midden in coronatijd. Duidelijk is dat het duo een goed team vormde en Plants & Living daardoor goede zaken deed als webshop. Inmiddels heeft men de verkoop uitgebreid naar België.

Ander assortiment

De pas geopende winkel in Veen heeft nu een iets ander assortiment dan de webshop. “In de webshop verkopen we veel plantenarrangementen en terrariums. In de winkel hebben we een breder assortiment, met bijvoorbeeld zijden planten en geurkaarsen. Dit zullen we wellicht ook in de webshop gaan verkopen.”

Eén overeenkomst hebben de winkel en webshop sowieso; de betaalbaarheid. “We vinden het belangrijk om voor iedere portemonnee iets te hebben. Zowel mensen met een klein budget, als mensen die groot willen uitpakken kunnen bij ons slagen”, stelt de eigenaar. In de winkel is er overigens ook de mogelijkheid tot maatwerk, zoals het maken van een boeket.

Maatwerk

Ook voor bedrijven kan Plants & Living maatwerk bieden. Zo worden de terrariums afgesloten met een kurk, die bedrukt kan worden met een logo. “Dit is leuk als relatiegeschenk”, zegt Harm enthousiast. Deze maand lanceert men ook de cadeaubon. “We kregen regelmatig de vraag of die bij ons te koop was, daarom gaan we hem deze maand lanceren. De cadeaubon zal zowel online, als in de winkel te gebruiken zijn.”

Actie voor klanten

Plants & Living viert de opening van de winkel in Veen met een speciale actie. Klanten krijgen tot en met zaterdag 8 april een korting van 10 procent op hun aankopen. De winkel is op dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur geopend en op zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur. Het is voor klanten ook mogelijk om op afspraak buiten de openingstijden langs te komen.

www.plants-living.nl