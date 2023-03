• Mariska Winckler in het nieuwe pand in Werkendam.

Dieetfit opent pand in Werkendam: ‘We willen van een dieet een leuke uitdaging maken’

za 18 mrt. 2023, 11:27

Algemeen 90 keer gelezen

WERKENDAM • Mariska Winckler-Bouman opent op maandag 27 maart de zesde vestiging van haar bedrijf ‘Dieetfit’, in Werkendam.

Mariska begon in 2011 met haar bedrijf in Wijk en Aalburg. In de jaren hiervoor was ze werkzaam als doktersassistent, maar al snel kwam ze tot de conclusie dat het behandelen van patiënten dweilen met de kraan open is. “Veel problemen kwamen door leefstijl, die moesten opgelost worden met tabletten. Dat werkt dus niet. Ik wilde mensen echt gaan helpen door ze vaardigheden te leren en ze te helpen met hun leefstijl. Ik ben een diëtiste-opleiding gaan doen en heb een eigen praktijk geopend”, vertelt ze.

Inmiddels is Dieetfit ook gevestigd in Woudrichem, Genderen, Andel en Sleeuwijk. Daar komt Werkendam nu bij. “Ik wilde het bedrijf verder uitbreiden en kwam toen in contact met Maatschap Fysiotherapie Werkendam”, vertelt Mariska. “Zij verhuizen binnenkort naar het pand aan de Gedempte Haven 17 en hadden een ruimte te huur.”

Begeleiding

In de vestiging die Dieetfit opent in Werkendam, kunnen cliënten met al hun vragen over levensstijl en voor advies over voeding terecht. Mariska en haar collega’s Mabel Bevers en Patty Jansen begeleiden met Dieetfit namelijk mensen bij het bereiken van een gezond gewicht door leefstijlaanpassingen. Hiermee worden andere gezondheidsproblemen vaak (deels) opgelost of voorkomen. “Voeding is hierin erg belangrijk”, stelt Mariska. “We willen van een dieet een leuke uitdaging maken, zonder dat het voelt als straf.”

Dit doet Dieetfit bijvoorbeeld door cliënten een receptenboek op maat te geven, in een app of op papier, met gevarieerde en smakelijke recepten. Dieetfit heeft ook specialisme voor behandeling van het Prikkelbare Darm Syndroom in huis. Op andere medische gebieden kan men ook hulp bieden, zoals bij diabetes, hart- en vaatziekten, herstel na corona, ondergewicht of emotie-eten. Ook geeft men advies over sportvoeding.

Lekker Pûh!!!

Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen kunnen door Dieetfit geholpen worden bij het groeien naar een gezond gewicht. “Daarvoor gebruiken we het kinderprogramma ‘Lekker Pûh!!!’. Met dit programma leren we kinderen op een speelse manier om andere voedingskeuzes te maken.” Dit betekent niet dat kinderen helemaal niet meer mogen snoepen, want met kaartjes als escapes - zoals de P-dag - zit een keer pizza eten er heus nog wel in.

Officiële opening

Op 27 maart worden de eerste spreekuren in Werkendam gehouden. De officiële opening volgt naar alle waarschijnlijkheid in april. Om de opening te vieren geeft Dieetfit vijf keer een gratis healthcheck weg. Stuur een mail naar info@optimal-vitality.nl om kans te maken. Wie zich voor 1 april aanmeldt krijgt ook een gratis bodyanalyse. Aanmelden kan via de contactpagina op www.dieetfit.nl, of via 06-41986562.