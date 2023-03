Vernielingen in schoolmoestuin Eethen: ‘Dingen vernield waar we erg hard voor hebben gewerkt’

vr 17 mrt. 2023, 12:58

EETHEN • De schoolmoestuin in Eethen heeft een goed eerste jaar gehad met de kinderen van groep 7 en 8 van de PWA basisschool en begint binnenkort alweer aan zijn tweede moestuinjaar. De laatste tijd gebeuren er echter vervelende dingen.

De leerlingen hebben allemaal hun eigen tuintje gekregen en moesten alles leren: van wieden tot zaaien. Want wat was nou ook alweer onkruid en wat waren die lekkere worteltjes? Ook de vrijwilligers van de moestuin hebben weer zin om te gaan beginnen, maar ze troffen onlangs iets vervelends aan.

Vernielingen

‘De naambordjes die de kinderen zelf hebben geschilderd voor in hun tuintjes drijven in de sloot, ons regenwater-opvangsysteem is uit elkaar getrokken, kruiwagens liggen in de sloot en onze mooie kas heeft brandgaten in het zeil’, laat men weten. ‘Er worden helaas dingen vernield, waar we met z’n allen erg hard voor hebben gewerkt. Wij willen u vragen om met z’n allen de tuin in de gaten te houden en ons een berichtje te sturen als u iets opvalt. Want wat er in de schoolmoestuin allemaal opbloeit, zowel in de grond als in de mensen, is te mooi om kapot te laten maken.’

Er kan contact worden opgenomen via schoolmoestuineethen@gmail.com of social media.