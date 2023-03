Leerlingen Gilde spreken recht: is er sprake van mishandeling of zelfverdediging?

GORINCHEM • Klas 3GB1 van Gilde Vakcollege Techniek een wel heel bijzondere les maatschappijkunde: een gastles rechtspraak. Ze ontvingen Robbert Verheul. Hij werkt bij ProDemos, een organisatie die onder meer langsgaat bij scholen om met leerlingen te spreken over rechtspraak.

De les begint, nadat de leerlingen hebben nagedacht over wat rechtspraak überhaupt is, met een plattegrond van de rechtszaal. Wie zit waar en wie doet wat tijdens een rechtszaak? Wat een officier van justitie doet weten de meeste leerlingen wel, maar wat een parketpolitie doet of waar een griffier in de rechtszaal zit, is nog nieuw.

Rechtszaak in de klas

Naast dat de leerlingen met Robbert nadachten over rechtspraak, over wie er recht mag spreken en over hoe dat in zijn werk gaat, vindt er ook een heuse rechtszaak plaats in lokaal 34. Dat wat je geleerd hebt, kun je immers maar beter direct in de praktijk brengen. De leerlingen bekijken een filmpje over een nachtelijke ruzie op straat. Uit de reacties van de klas blijkt dat onder de derdeklassers meteen ideeën zijn over of er in dit geval sprake is van mishandeling of zelfverdediging.

Zijn er verzachtende of juist verzwarende omstandigheden en waarom zijn die omstandigheden van belang? De rechtszaak wordt voorbereid; een aantal leerlingen spreekt recht, andere leerlingen treden op als getuige, verdachte, advocaat, officier van justitie of één van de andere rollen in een rechtszaal die de leerlingen zojuist geleerd hebben.

“Alle leerlingen zaten goed in hun rol en namen de rechtszaak heel serieus”, vertelt docent Marleen van Drunen. Ze nam het initiatief voor deze les in het kader van de vakken maatschappijkunde en CKV. Gastlessen vindt ze erg belangrijk. “Wanneer iemand uit het beroepenveld komt vertellen, komt dat toch beter over.” Deze gastles stond dan ook niet op zich; al eerder werkte ze samen met een wijkagent, met vluchtelingen en met een kunstenaar.