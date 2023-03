Nando Harmsen geeft leerzame presentatie bij Fotoclub ImageTotaal

vr 17 mrt. 2023, 12:58

NIEUWENDIJK • Tijdens de driewekelijkse clubavond van Fotoclub ImageTotaal in Nieuwendijk, werd een leerzame presentatie gehouden door Nando Harmsen.

Het onderwerp van deze inspirerende lezing was ‘fotograferen met een reportageflitser’. Nando Harmsen is als fotograaf gespecialiseerd in bruidsreportages en landschapsfotografie en is gecertificeerd Moment Design fotograaf.

De tips die Nando deze avond gaf, gaan de fotografen van ImageTotaal binnenkort toepassen tijdens een gezamenlijk fotografie uitstapje.

Meer informatie over Fotoclub ImageTotaal is te vinden op de website www.imagetotaal.nl