Voorlopige uitslag Waterschap Rivierenland bekend: BBB krijgt meeste stemmen in Altena

do 16 mrt. 2023, 16:59

Algemeen 191 keer gelezen

ALTENA • De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezing in Waterschap Rivierenland is bekend. BBB wordt waarschijnlijk de grootste partij met 6 zetels. De uitslag is nog een momentopname. Er ontbreken nog cijfers van een paar gemeenten. De (voorlopige) cijfers van Altena zijn al wel bekend.

Na de BBB volgt Water Natuurlijk op een tweede plaats in de voorlopige uitslag, met 5 zetels. CDA en PvdA krijgen in de voorlopige uitslag 3 zetels toebedeeld. VVD, Partij voor de Dieren en SGP staan op 2 zetels. ChristenUnie, AWP en JA21 krijgen ieder 1 zetel.

Hogere opkomst

Zoals het er nu naar uitziet is de opkomst voor de waterschapsverkiezingen ongeveer 57 procent. Dat is hoger dan in 2019, toen was het opkomstpercentage 53,4 procent.

De 26 nieuwe bestuursleden vormen straks samen met de vier benoemde bestuursleden voor de geborgde zetels het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. Op 29 maart worden de nieuwe bestuursleden beëdigd. De komende vier jaar maken zij de keuzes over het werk van het waterschap: zorg voor sterke dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en de zuivering van afvalwater.

“De wereld is volop in beweging. Dat geldt ook voor de watersector. Net als de rest van Nederland is het rivierengebied nog lang niet af. Het nieuw gekozen bestuur staat voor grote opgaven op het gebied van waterbeheer. Ik wil graag iedereen bedanken die zijn stem voor het waterschapsbestuur heeft uitgebracht”, zegt dijkgraaf Co Verdaas.

Altena

Inmiddels is ook duidelijk hoe men in Altena gestemd heeft tijdens de waterschapsverkiezing, al betreft het ook hier een voorlopige uitslag. Nieuwkomer BBB heeft de meeste stemmen gekregen, namelijk 6.041 wat neerkomt op 22,18 procent. Het CDA (4.369) volgt op de tweede plaats met 16,04 procent.

De SGP (4.165 stemmen) doet het ook goed en heeft 15,30 procent van de kiezers overtuigd. De top vijf wordt gecompleteerd door de ChristenUnie (2.448 stemmen) met 8,99 procent. 50PLUS (319 stemmen) is het minst populair in Altena met slechts 1,17 procent.

Water Natuurlijk (2.012 stemmen), de tweede partij in de voorlopige uitslag van Waterschap Rivierenland, kreeg in Altena 7,39 procent van de stemmen.

Hogere opkomst

In totaal hebben 27.541 mensen uit Altena hun stem uitgebracht voor Waterschap Rivierenland. 158 mensen (0,58 procent) brachten een blanco stem uit en 62 stemmen (0,23 procent) werden ongeldig verklaard. Dit betekent dat 27.231 stemmen geldig waren. Het opkomstpercentage in Altena was 60.05 procent, flink meer dan de 53,9 procent bij de vorige waterschapsverkiezing in 2019.