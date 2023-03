ChristenUnie-SGP en BBB krijgen meeste vertrouwen van kiezer in Altena

do 16 mrt. 2023, 09:36

Algemeen 276 keer gelezen

ALTENA • De voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezing in Altena is bekend. ChristenUnie-SGP kreeg met 6.119 stemmen (22,0 procent) het meeste vertrouwen van de kiezer in Altena. Nieuwkomer BBB is ook populair, deze partij kreeg 5.925 stemmen (21,3 procent).

ChristenUnie-SGP en BBB zijn met afstand de meest gekozen partijen in Altena. Op drie en vier volgen het CDA (2.462 stemmen) en de VVD (2.454) met allebei 8,8 procent van de stemmen. De PVV kon rekenen op 1.923 stemmen (6,9 procent) en maakt daarmee de top vijf compleet.

Van de 44.102 stemgerechtigden voor de Provinciale Staten, brachten 27.823 inwoners hun stem ook daadwerkelijk uit. Dit betekent een opkomstpercentage van 63,35 procent. Wat ruim meer is dan de 56,91 procent van de inwoners die in 2019 hun stem voor de Provinciale Statenverkiezing uitbracht.

De volledige verkiezingsuitslag in Altena is hier te vinden.

De (voorlopige) uitslag van de verkiezingen voor het waterschap Rivierenland wordt donderdag 16 maart na 13.00 uur bekendgemaakt.

Later meer.