De stembussen in Altena zijn geopend: volg hier de ontwikkelingen

wo 15 mrt. 2023, 14:36

ALTENA • De kiesgerechtigden van de gemeente Altena kunnen woensdag 15 maart hun stem uitbrengen voor de Provinciale Staten van Noord Brabant en het Waterschap Rivierenland. De stemlokalen in Altena zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur.

In totaal kan er op 32 locaties gestemd worden in Altena. Een overzicht van de stembureaus is hier te vinden.

Stemgerechtigden

In Altena zijn 44.102 inwoners stemgerechtigd voor de Provinciale Statenverkiezing. Bij de Waterschapsverkiezing zijn dit er iets meer, namelijk 45.710 inwoners. Dit verschil valt te verklaren doordat voor de Provinciale Statenverkiezing een Nederlandse nationaliteit vereist is en bij de Waterschapsverkiezing niet.

Hieronder volgen updates over het opkomstpercentage en de uitslag in Altena:

Updates:

17.45 uur: Om 16.30 uur was het opkomstpercentage voor de Provinciale Statenverkiezing in Altena 34,15 procent. 31,92 procent van de stemgerechtigden hebben hun stem uitgebracht voor de waterschapsverkiezing.

14.45 uur: Tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezing, in 2019, telde Altena 42.474 kiesgerechtigden. ChristenUnie-SGP kreeg de meeste stemmen (6.341), gevolgd door CDA (5.391 stemmen), Forum voor Democratie (3.482 stemmen), VVD (2.238 stemmen) en PVV (1.645 stemmen). DENK kreeg slechts 14 stemmen en was daarmee het minst populair in Altena.

14.30 uur: Het opkomstpercentage voor de Provinciale Statenverkiezing in Altena was om 11.30 uur 21,64 procent. Op dit tijdstip hadden 19,8 procent van de stemgerechtigden hun stem uitgebracht voor de waterschapsverkiezing.