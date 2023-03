Cel van Aleksej Navalny komt naar Slot Loevestein: Navalny zat 91 dagen in deze strafcel

wo 15 mrt. 2023, 16:01

REGIO • Slot Loevestein opent op 31 maart de tentoonstelling Monddood - Politiek gevangen. Ter gelegenheid van de opening wordt de ShIZO cel van Aleksej Navalny, een replica van de gevangeniscel waarin hij heeft gezeten, naar Loevestein gebracht. Van 31 maart tot en met 6 mei is de cel toegankelijk voor bezoekers.

De ShIZO is een afkorting van het Russische ‘shtrafnoy izolyator’ en is gemaakt door Navalny’s broer Oleg om aandacht te vragen voor de slechte omstandigheden waarin Navalny gevangen werd gehouden. Navalny heeft in 2022 91 dagen in deze strafcel doorgebracht.

De ShIZO

Het is een speciale strafcel voor veroordeelden die de interne regels van de strafkolonie overtreden. De ventilatie in de cel is bijna nihil en overdag wordt het bed vastgemaakt aan de muur. De ShIZO heeft eerder in Berlijn en Parijs gestaan en zal nu naar Loevestein komen om bezoekers een idee te geven van de omstandigheden waarin politieke gevangenen worden vastgehouden.

“De ShIZO cel van Aleksej Navalny is een belangrijke aanvulling op onze tentoonstelling Monddood - Politiek gevangen en onderstreept de urgentie’’ zegt directeur Ed Dumrese. “De tentoonstelling geeft inzicht in de verhalen en situaties van politieke gevangenen over de hele wereld, en de ShIZO cel zal een indrukwekkende bijdrage leveren aan de bewustwording hiervan.’’

Tentoonstelling Monddood

In de zeventiende eeuw werden diverse prominente politieke figuren, zoals Hugo de Groot, zonder eerlijk proces opgesloten op Loevestein, wat het museum de aangewezen locatie maakt voor een tentoonstelling over dit onderwerp. Vandaag de dag worden politieke tegenstanders wereldwijd nog steeds gevangen gezet en daarmee monddood gemaakt.

De tentoonstelling biedt bezoekers de mogelijkheid meer te weten te komen over de omstandigheden en de verhalen van politieke gevangenen toen en nu. Eén van de politieke gevangenen die centraal staat in deze tentoonstelling is Aleksej Navalny. Slot Loevestein organiseert de tentoonstelling met medewerking van Amnesty International.

Kijkje achter de schermen

De tentoonstelling Monddood - Politiek gevangen is vanaf 31 maart 2023 dagelijks te bezoeken in Slot Loevestein. Het museum biedt tijdens de Museumweek, van 31 maart t/m 9 april, twee keer per dag een gratis achter-de-schermen rondleiding aan. Hierbij krijgen bezoekers een uniek kijkje achter de schermen van de tentoonstelling en komen ze meer te weten over de opzet en totstandkoming hiervan.