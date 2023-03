Heesbeens Toneel speelt nieuwe voorstelling: ‘Dorpsbelangen’

wo 15 mrt. 2023, 16:45

REGIO • Het Heesbeens Toneel voert op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april weer een toneelstuk op, in het dorpshuis aan de Voorstraat 1.

‘Er zijn veel te weinig woningen in ons land, ook in deze regio. Onze burgemeester en de ambtenaren zijn dan ook druk bezig met een nieuw bestemmingsplan, al is dat niet eenvoudig’, schrijft de toneelgroep over de nieuwe voorstelling.

‘Weliswaar willen veel inwoners dat er gebouwd wordt, maar er is ook een natuurvereniging die goede redenen meent te hebben om tegen het bestemmingsplan te zijn. Boer Stam is de eigenaar van de grond die men op het oog heeft; hij is nog vrijgezel tegen wil en dank. Hij wil vanzelfsprekend een (te) hoge prijs. Dan staat er ook nog een oud huis in de weg. Op het gemeentehuis loopt ook niet alles op rolletjes, behalve dan de serveerwagen van de koffiejuffrouw, die heel duidelijk haar eigen rol speelt. De secretaresse is niet getrouwd, maar die wil ook wel wat.’

Het wordt in Heesbeen wederom lachen en genieten van herkenbare situaties en onmogelijke problemen. De aanvang van het toneelstuk is beide avonden om 19.30 uur.

Aanmelden kan via heesbeenstoneel@gmail.com. Telefonisch aanmelden kan tussen 19.00 en 20.00 uur ook, door te bellen naar 0416-660024. Entree kost 5,00 euro.