Andels Fanfare Corps verkent nieuwe werelden als voorbereiding op ONFK

wo 15 mrt. 2023, 15:42

REGIO • Het Andels Fanfare Corps, onder leiding van Pieter Vandermeiren, verkent samen met het publiek nieuwe werelden als voorbereiding op deelname aan het Open Nederlandse Fanfare Kampioenschap in april. Het concert wordt op zaterdag 18 maart gegeven, in Het Turfschip aan de Schipperstraat 2 te Etten-Leur, en begint om 20.00 uur.

Het Andels Fanfare Corps viert dit jaar haar 130-jarig bestaan. Het Eerste Divisie Orkest is een levendige vereniging met een mooie historie, waarbij de gezelligheid en de muziek centraal staan. Sinds november 2019 is Pieter Vandermeiren dirigent van het Andels Fanfare Corps.

Het concert wordt begonnen met ‘Valley of the Pinios’ van de Belgische componist Kevin Houben. World of Wizards, de wereld van fantasie, heeft Stijn Roels in 2019 gecomponeerd en is het verplicht werk voor fanfare eerste divisie bij de ONFK 2023 waar het Andels Fanfare Corps aan gaat deelnemen. The Wilderness van Rossano Galante is een donkere, muzikale reis.

Daarna volgt ‘Love Song’ van de Noorse Componist Halfdan Kjerulf. Een klein, maar briljant juweeltje van sonoriteit. Het orkest sluit af met ‘Guardian of my Soul’ van Georgia Smith, als ode aan haar muzikale grootvader Norman Smith. Een kaartje kost 15,00 euro en is te verkrijgen via www.andelsfanfarecorps.nl of mjam.vrieling@gmail.com.