Kaartverkoop van Internationaal Film Festival Gorinchem is gestart

wo 15 mrt. 2023, 14:17

GORINCHEM • Het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) maakte dinsdag 14 maart het complete filmprogramma bekend en donderdag 16 maart start de kaartverkoop. Dit jaar vindt het filmfestival plaats van 13 tot en met 16 april in de theaters De Nieuwe Doelen, Peeriscoop en ’t Pand.

“Met heel veel plezier en gepaste trots, kan ik jullie melden dat we weer een ijzersterk en indrukwekkend programma neerzetten dit jaar. Het is al weer de zevende editie en dat het IFFG steeds bekender wordt dat merk je”, meldt de enthousiaste festivaldirecteur Anika van der Kevie.

Gloednieuwe films

“Niet alleen met steeds meer nieuwe bezoekers, ook in de filmwereld zelf zijn we een bekende geworden. En zo kun je dus ook gloednieuwe films, die nog uit moeten komen in de bioscoop, tijdens het festival in Gorinchem zien. Zelfs films die niet in Nederland uitkomen, staan dan in onze zalen. Een paar grote titels dit jaar Broker, War Pony, Caïro Conspiracy, Argentina 1985, naast filmparels als Banu, Nezouh, Los Reyes del Mundo, Alam en nog veel meer. Net als voorgaande jaren wordt het programma omlijst door boeiende interviews, panelgesprekken, muziek en een sfeervol festivalcafé”, aldus van der Kevie.

Zuid-Korea in de spotlight

Al geruime tijd krijgt de Koreaanse cultuur steeds meer aandacht in het Westen. Zo was de zinderende thriller Parasite van regisseur Bong Joon-Ho de verassende Oscarwinnaar van 2019. De Koreaanse filmindustrie maakt al jaren een enorme groei door. Het IFFG programmeert Decision to Leave en Broker van de grootmeesters Park Chan-Wook en Hirokazu Kore-eda. Return to Seoul van de jonge filmmaker Davy Chou. En voor de liefhebbers, of zij die deze film hebben gemist, Parasite nog één keer.

De Gorcumse relatie met Zuid-Korea gaat veel verder terug. Hendrick Hamel zette in de 17e eeuw voet aan wal in Korea en zat er vele jaren in ballingschap. Zijn geboortehuis en verhaal ontdekken, dat doe je in het Hamelmuseum aan de Kortendijk 67 in Gorinchem. Tijdens het festival is op vertoon van een IFFG-filmticket de entree gratis.

Talent Programma

“Onafhankelijke filmmakers leggen een lange, complexe weg af bij het maken van hun film. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat hun film op het grote doek te zien is, daar hebben wij als filmfestival organisatoren een belangrijke rol in. Commerciële films nemen veel ruimte in, daarom bieden wij het podium aan de onafhankelijke filmmaker. Als aanstormend talent kun je via de festivals je producties laten zien. Ons Lokaal Talent Programma kent dit jaar weer een unieke selectie van drie shorts en een documentaire. Vrijdag 14 april zijn deze te zien en gaan we met de makers in gesprek. Dit wordt weer boeiend, mis het niet”, zegt van der Kevie overtuigend.