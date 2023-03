Eerste prijs, promotie en lof voor Brassband Kunst & Vriendschap uit Meeuwen

14 minuten geleden

Algemeen 26 keer gelezen

MEEUWEN • Brassband Kunst & Vriendschap uit Meeuwen heeft zaterdag deelgenomen aan het concertconcours in de Hanzehof in Zutphen.

De dag was goedgevuld met in totaal acht orkesten uit het hele land. Een orkest neemt minimaal elke 5 jaar deel aan een concertconcours in de sectie en de divisie waarin het is geplaatst volgens de concoursadministratie. Brassband K&V kwam uit in de derde divisie.

Als inspeelwerk was gekozen voor Valerius Intrada van Jan de Haan, daarna de twee grote, te beoordelen werken: Albinus Variations van Etienne Crausaz en Viking Age van Thierry Deleruyelle. Op het podium liet K&V horen in topvorm te zijn, en dat werd ook door de jury opgemerkt.

Met maar liefst een gemiddelde van 90,75 punten voor beide werken verdiende de Meeuwense Brassband een eerste prijs, met promotie en lof van de jury. Omdat de band gepromoveerd is komen ze voortaan uit in de tweede divisie.