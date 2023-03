Meer dan 170 zakken met afval uit natuur gehaald tijdens voorjaarsopruimactie in Biesbosch

di 14 mrt. 2023, 17:50

WERKENDAM • Zo’n 150 vrijwilligers hielpen zaterdag op verschillende locaties mee zwerfafval in Nationaal Park De Biesbosch op te ruimen.

In totaal zijn meer dan 170 afvalzakken met zwerfafval uit de natuur gehaald. Op één van de opruimlocaties waren ook Berend Potjer gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en Anneloes van Hunnik, wethouder in de Gemeente Altena, aanwezig. Zuid-Holland en Altena zijn beiden samenwerkingspartners van de campagne ‘Samen houden we de Biesbosch schoon’.

Traditie

Inmiddels is het een traditie geworden. In het voor- en najaar struinen vrijwilligers de randen van het Nationaal Park De Biesbosch af op (zwerf)afval. Ook zaterdag staken vrijwilligers onder begeleiding van Staatsbosbeheer de handen uit de mouwen.

Flinke betrokkenheid

De opruimactie werd verdeeld over meerdere locaties, in Dordrecht, Altena en Drimmelen. “We konden weer flink rekenen op betrokkenheid uit de regio. Dat wordt zeer gewaardeerd. Iedereen had er zin in. Tijdens het struinen langs de oevers kom je van alles tegen, in de natuur maar ook in de rietkragen. Stoelen, touwen, wattenstaafjes en heel veel plastic. In diverse soorten en maten. Het resultaat is meer dan 170 volle vuilniszakken met plastic en allerlei grotere afvalobjecten. De grote hoeveelheid afval wordt via afvalcontainers van Rijkswaterstaat afgevoerd. Alle vrijwilligers hartelijk dank voor de betrokken inzet. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen bereiken”, aldus de boswachters van Staatsbosbeheer.

Natuurlijk opvangsysteem

Afval is niet alleen een ergernis voor bezoekers, het is ook een bedreiging voor de natuur. De inschatting is dat ruim de helft van het afval in de Biesbosch van stroomopwaarts met het rivierwater meekomt. Het overige afval is veelal afkomstig van recreanten in het gebied. Dit zwerfafval komt in de natuur en het water terecht.

De Biesbosch werkt, met haar geulen en vele oevers, als een natuurlijk vangsysteem en houdt een deel van het afval uit de rivieren vast. Gedurende het winterseizoen, tijdens hoog water, spoelt dit weer aan op de oevers en komt dit afval ook in bomen, struiken en hogere begroeiing terecht. “Inmiddels kennen we talloze voorbeelden waarbij dieren het slachtoffer zijn van zwerfafval. Ze raken erin verstrikt, gebruiken het in hun nesten of eten het op. Ook in ons voedsel worden tegenwoordig (micro)plastics gevonden”, aldus de boswachters.

Campagne

Om recreanten meer bewust van afval in de natuur te laten worden, is Staatsbosbeheer vorig jaar in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Brabant, IVN, de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen en Waterschap Rivierenland de campagne ‘Samen houden we de Biesbosch schoon’ gestart.

Naast de opruimacties zijn er campagneborden in de natuur geplaatst, worden afvalzakje uitgedeeld, zijn er - op drukbezochte plekken - extra afvalbakken geplaatst en staat er een afvalcontainer in het natuurgebied.

Ook ondernemers en instanties zoals het Biesboschcentrum Dordrecht, Biesbosch MuseumEiland Werkendam, Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw, WBE De Biesbosch en WSV Drimmelen werken mee aan de campagne, onder andere met het opruimen van afval en het uitdelen van afvaltasjes, schepnetjes en bingokaarten aan bezoekers. Dit jaar zijn ook de provincie Zuid-Holland en gemeente Geertruidenberg betrokken bij de samenwerking. De campagne loopt nog door tot eind 2023.

Deze schoonmaakactie gemist? Op 18 maart is de landelijke opschoondag, dan organiseren de gemeenten Altena en Drimmelen ook diverse schoonmaakacties.