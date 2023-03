Nieuwe omheining voor geitenweide tijdens NLdoet in Woudrichem

55 minuten geleden

Algemeen 90 keer gelezen

WOUDRICHEM • De omheining van de geitenweide van Landgoed Kraaiveld in Woudrichem ziet er weer tiptop uit. Dit komt mede dankzij de hulp van een enthousiaste groep vrijwilligers. Zij hebben vrijdag samen met de bewoners de handen flink uit de mouwen gestoken tijdens de landelijke vrijwilligersactie NLdoet.

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en vond dit jaar op 10 en 11 maart alweer voor de negentiende keer plaats. ‘s Heeren Loo haakt elk jaar enthousiast aan op deze actie.

Landgoed Kraaiveld in Woudrichem is één van de ’s Heeren Loo locaties die meedoet aan de NLdoet actie. Op deze woon-/zorgboerderij wonen vijftien bewoners met een lichte verstandelijke beperking. Daarnaast komen (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking hier voor dagbesteding. Zij werken samen in de moestuin, verzorgen de dieren, beheren de boerderijwinkel en serveren drankjes op het gezellige terras in de zomermaanden.

Omheining voor geitenweide

In de ochtend ging de eerste groep vrijwilligers aan de slag met een nieuwe omheining rondom de geitenweide. De oude omheining werd afgebroken en de nieuwe omheining vakkundig geplaatst. Na een welverdiende koffiepauze moesten de handen toch echt weer uit de mouwen.

Er werd hard gewerkt en ondanks het slechte weer bleef de stemming positief. Na een heerlijke biologische lunch ging de groep met goed gevulde magen weer aan het werk.

Samenvijf

In de middag sloten ook een aantal vrijwilligers van detacheringsbureau Samenvijf aan. Samenvijf detacheert professionals binnen Zorg & Welzijn en Overheid. Iedere week zetten zij zich een dag kosteloos in voor maatschappelijke organisaties.

Moestuin

Ook in de kas van de moestuin was er nog wel een klusje te doen voor de vrijwilligers. Samen met de bewoners is er een start gemaakt voor het nieuwe plukseizoen van de abonnementhouders.

Zij kunnen tijdens het seizoen voor een appel en een ei een biologisch kostje bij elkaar plukken. Aangevuld met biologische eieren, vlees en zuivel uit de boerderijwinkel zijn zij elke dag verzekerd van een gezonde maaltijd.