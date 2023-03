Defensiedagen in Gorinchem: Koninklijke Marine en Koninklijke Landmacht komen grootser dan ooit

di 14 mrt. 2023, 14:54

GORINCHEM • Het terrein Buiten de Waterpoort in Gorinchem verandert op vrijdag 12 mei en zaterdag 13 mei in een spectaculair defensieplein.

Dan organiseert Lingehaven Gorinchem in samenwerking met de Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht de defensiedagen. Op de vrijdag voor scholieren uit de regio en op de zaterdag voor het publiek van de Open Havendag.

Militaire vaar- en voertuigen

Dat Gorinchem een geschiedenis heeft als garnizoensstad, is ook bij de Koninklijke Marine niet onopgemerkt gebleven. Al ruim dertig jaar zijn zij een graag geziene gast op de Open Havendag. In 2023 komen zij – voor het eerst samen met de Koninklijke Landmacht – grootser terug dan ooit. Er komen onder andere meerdere militaire vaar- en voertuigen en een NH-90 gevechtshelikopter (onder voorbehoud).

Uiteenlopende beroepen

De dagen bieden een realistisch kijkje achter de schermen bij defensie. Want de Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht bestaat uit meer dan alleen schepen en tanks, en bieden meer dan alleen gevechtsfuncties. Het zijn grote organisaties waar mannen en vrouwen in zeer verschillende beroepen werken. Hoewel je daar misschien niet als eerste aan denkt, kun je er ook een baan vinden die te maken heeft met bijvoorbeeld ICT, de zorg, logistiek of catering. Tijdens de defensiedagen komen vele facetten aan bod.



Opgeven voor de scholendag is mogelijk via lingehaven@gorinchem.nl. De zaterdag is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden.