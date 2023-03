Altena Sport Awards: nominatie voor bijzondere sportprestaties in 2022

ALTENA • Sportraad Altena reikt óók dit jaar prijzen uit voor bijzondere prestaties in 2022 op het gebied van sport. Het doel is om sportieve prestaties te erkennen, omdat deze inspirerend werken voor anderen. Alle inwoners van Altena mogen vanaf nu een sporter, sportploeg of sportvrijwilliger voordragen voor een award.

Er zijn vier verschillende categorieën waarin de voorgedragen personen kunnen worden onderverdeeld. Zo is er een award voor een individuele sporter óf sporter die deel uitmaakt van een team van 17 jaar of ouder, een individuele sporter of jeugdteam tot maximaal 18 jaar, een sportploeg, en een vrijwilliger van een sportorganisatie, club, vereniging of evenement.

Nomineer tot uiterlijk 1 april 2023

Weet jij wel raad met de nominatie? Draag de sportvoorbeelden dan aan vóór 1 april 2023. Sporters en vrijwilligers moeten wél aan criteria voldoen. Zo moeten zij in de gemeente Altena woonachtig of gevestigd zijn. Ook kunnen individuele sporters slechts éénmaal in zijn of haar carrière een Altena Sport Award ontvangen, tenzij iemand tijdens zijn jeugd de prijs heeft ontvangen. Dan kan de sporter, wanneer hij of zij volwassen is, nóg een keer een award winnen.

De prestigieuze prijs

De jury, bestaande uit wethouder Shah Sheikkariem (voorzitter), Jojanneke van Dalen, Jan Groeneveld, Stanley Hartman en Aart Geurtsen, bepaalt de winnaars van de prestigieuze prijs. De uitreiking zal na eind april plaatsvinden.