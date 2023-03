Altena TV komt met een nieuwe serie: Altena Draait Door

di 14 mrt. 2023, 12:35

Algemeen 231 keer gelezen

ALTENA • Na de Vogelkijkhut komt Altena TV met een nieuwe serie: Altena Draait Door.

Presentator Piet Hartman en cameraman Sander van Strien werpen een blik in de polder die heel wat te bieden heeft en volop in ontwikkeling is. De gesprekken duren een half uur en zijn dagelijks te zien.

Voor de camera verschijnen: wereldfietser Rinus Verhoeven; de biologische boeren Christian van Winden en Saskia Kemmere van de Bloemplaathoeve; Herman en Mieke van den Heuvel van kaasboerderij De Lange Hoeve; topman Arjens van Gammeren van Quasar Holland; ceo Ewout van Wijk van de E. van Wijk Group; de directeuren Cees van Wendel de Joode en Marco van Driel van TMS Werkendam; wethouder Shah Sheikkariem.

De serie kan digitaal bekeken worden op onder meer Ziggo en KPN, voorts op YouTube.