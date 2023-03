Zorgen over veiligheid van Jan Spieringweg in Oudendijk: VVD stelt vragen

di 14 mrt. 2023, 12:11

OUDENDIJK • VVD-raadslid Jan Kolff heeft namens zijn fractie schriftelijke vragen gesteld over de werkzaamheden aan de Jan Spieringweg in Oudendijk. Miscommunicatie en onduidelijkheid zorgden voor frustratie bij omwonenden. VVD Altena maakt zich ook zorgen over de veiligheid van de weg.

‘De reconstructie van de Jan Spieringweg te Oudendijk heeft maanden geduurd. Alleen al met het kruispunt (Jan Spieringweg/Oudendijk) was men zeven weken bezig. Dit is veel te lang voor deze belangrijke doorgaande weg’, schrijft Kolff aan het college. Dit heeft volgens het raadslid veel ergernis en frustratie opgeleverd bij omwonenden.

‘Wij ontvangen signalen over onduidelijkheid en miscommunicatie. Zo was er onduidelijkheid over de beoogde hoogte van de weg, waardoor de omliggende erven niet goed zouden aansluiten op de weg. Ook was de exacte tijdsplanning erg onduidelijk. Wij vragen ons af hoe dit heeft kunnen gebeuren.’

Veiligheid Jan Spieringweg

Daarnaast zijn er bij de VVD zorgen over de veiligheid van de Jan Spieringweg. ‘De verkeersremmende maatregelen zijn (nog) niet voorzien van verlichting en borden. Ook is de beplanting aangebracht in de bocht van het kruispunt, waardoor dit kruispunt onoverzichtelijk dreigt te worden’, stelt Kolff.

De Roef

‘Wij maken ons ook zorgen over De Roef. Omdat er is gekozen om de Jan Spieringweg onvriendelijk in te richten voor auto’s, gaat er waarschijnlijk meer verkeer over De Roef.’ Volgens Kolff is De Roef hier niet voor geschikt. ‘Deze weg heeft geen volwaardig fietspad/trottoir en is nu nog gevaarlijker geworden voor voetgangers en fietsers.’

De VVD wil weten waarom de reconstructie zo lang geduurd heeft, of het college de zorgen omtrent de veiligheid onderschrijft en hoe men fietsers en voetgangers op De Roef gaat beschermen.