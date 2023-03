Altena wil isolatie van woningen versnellen: 3000 extra woningen goed geïsoleerd voor 2030

ma 13 mrt. 2023, 13:30

ALTENA • Met Isolatiegesprekken in elf kernen willen de gemeente Altena en woningcorporaties in gesprek met woningeigenaren en huurders. Doel is om te komen tot een gezamenlijke en gedragen aanpak om versneld woningen te isoleren.

Altena wil in 2046 CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat er zoveel mogelijk energie bespaart wordt en er energie opgewekt wordt met duurzame energiebronnen. Energie besparen is de eerste stap, want wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken.

3000 woningen

Altena heeft zo’n 23.000 woningen, waarvan ongeveer een derde voldoende geïsoleerd is en een klein deel al aardgasvrij. De gemeente wil dat voor 2030 20 procent van de resterende woningen, zo’n 3000, energielabel B of hoger hebben en geschikt zijn om van het aardgas af te kunnen.

Via een energieloket en energiecoaches worden inwoners ondersteund bij het verduurzamen van hun huis. Tijdens de gesprekken hoort de gemeente graag waar inwoners (nog meer) behoefte aan hebben. Hoe kan de gemeente inwoners en initiatieven verder ondersteunen bij het isoleren van woningen? De vraag ‘hoe zorgen we ervoor dat de huizen in Altena zo snel mogelijk beter geïsoleerd worden?’ staat centraal.

Intensieve aanpak voor drie buurten

Met de isolatieaanpak geven de gemeente en woningcorporaties uitvoering aan de Warmtevisie. In deze visie, die in 2021 werd vastgesteld, staat ook dat in drie buurten in Altena een intensieve isolatieaanpak wordt opgezet. Dat wil zeggen dat de buurt als geheel ondersteuning krijgt bij het isoleren en in één keer zo veel mogelijk wordt aangepakt, zowel de koop- als huurhuizen. Dit scheelt kosten en tijd. Hiervoor moet wel voldoende draagvlak zijn in de buurt. De gemeente zoekt buurten die hier belangstelling voor hebben.

Eerste Isolatiegesprek

Het eerste isolatiegesprek is voor inwoners van Hank op maandagavond 20 maart in ’t Uivernest. De avond begint om 19.30 uur. Tot eind mei vinden nog gesprekken plaats in Woudrichem, Nieuwendijk, Almkerk, Wijk en Aalburg, Dussen, Genderen, Giessen, Andel, Sleeuwijk en Werkendam. Meer informatie en data zijn te vinden op www.gemeentealtena.nl/isolatiegesprek.