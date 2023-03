Woudrichem in actie voor 11-jarige Linn: ‘Nu zie je dat er nog veel goede mensen zijn’

zo 12 mrt. 2023, 08:14

Algemeen 1.163 keer gelezen

WOUDRICHEM • Linn van Dalen uit Woudrichem is elf jaar, maar groeit niet op zoals zij graag zou willen. Zij heeft de aandoening Ataxie van Friedreich (FA), een zeldzame spierziekte. In Nederland krijgen jaarlijks 6 tot 7 jongeren deze diagnose. De hechte Woerkumse gemeenschap en daarbuiten helpen haar om haar leven zo plezierig mogelijk te maken.

Want wat is er nodig om het leven van Linn vanaf nu een boost te geven? Gelijkvloers kunnen wonen, een goede rolstoel en een rolstoelbus. Daarvoor is financiële ondersteuning nodig. Twee goede vrienden, Peter en Mirjam Naaijen, bieden hulp. Samen met de Diaconie van de Hervormde Gemeente Woudrichem is een crowdfundingsactie opgezet. Binnen een week is er al een bedrag van boven de 10.000 euro binnen. Maar dat is nog niet genoeg.

Wereld op zijn kop

Linn was zes jaar, zat in groep twee van de basisschool, toen de voor haar nog onbekende aandoening zich openbaarde. Haar motoriek week af van haar leeftijdgenootjes. Zij ging het medische traject in. Pas na vijf stappen werd door een neuroloog in het Sophia Kinderziekenhuis, onderdeel van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, na onderzoek op 6 december 2018 vastgesteld dat Linn FA heeft. “Het was goed te weten wat er met Linn aan de hand is, maar op dat moment staat meteen je wereld op zijn kop”, vertelt haar moeder Eveline.

Linn gaat meteen revalideren en de eerste hulpmiddelen zoals een rollator en al snel een rolstoel, zijn noodzakelijk om haar mobiel te houden. Linn is snel moe en moet hard werken om de dag door te komen. Maar het is een volhoudster. Ze doet het met goede ondersteuning prima in groep zeven van de Christelijke Basisschool Eben Haëzer in het vestingstadje. Linn is al bezig met haar vervolgopleiding. “Ik wil in 2024 heel graag naar het Altena College. Ik ben daar al gaan kijken.”

Grillig beeld

Friedreichse Ataxie kent een grillig beeld. Linn kan lang stabiel blijven, maar dan opeens levert ze in. En wat ze inlevert komt niet meer terug. “Daarom leven wij met de dag en moeten haar helpen waar mogelijk. Voorzieningen bieden haar mogelijkheden op een beter leven. Een toprolstoel geeft haar de mogelijkheid dat ze meer zelf kan. Het geeft ook vrijheid.”

Linn vult aan: “Er wordt op dit moment gewerkt aan mijn Elro (elektrische rolstoel, red.). Nog voor de zomer is deze klaar.” Dan kan zij onder meer zelfstandig naar vriendinnen. En met vader Arie en moeder Eveline en broer Rowan in haar geweldige nieuwe tiener Elro-stoel, in de inmiddels aangeschafte rolstoelbus, op reis.

Voorzieningen in huis

De volgende stap is een aanbouw aan de woning in Woudrichem. Eveline van Dalen: “Het wordt steeds lastiger om Linn naar boven te dragen. Op termijn zelfs onmogelijk. Wij hebben de mogelijkheid om naast ons huis een stukje uit te breiden en in deze ruimte alle voorzieningen voor Linn te realiseren. Dat is onze ultieme wens. Hopelijk krijgen wij hiervoor ook ondersteuning via de WMO van de gemeente Altena.”

Veel steun voor actie

De extra financiering hiervoor zou met hulp van vrienden wel eens kunnen gaan lukken. Peter en Mirjam Naaijen zijn blij dat zij op deze wijze kunnen ondersteunen. “Wij kennen elkaar al zo lang en dan wil je wat extra’s doen. Goed dat onze kerk de actie wil faciliteren.”

Eveline schiet vol als zij hoort dat er binnen een week al 11.000 euro is overgemaakt. “Wat een verrassing. Nu zie je dat er nog veel goede mensen zijn.” Peter Naaijen vult aan. “Er is veel steun, ook vanuit de voetbalvereniging. De plaatselijke visclub doneert de opbrengst van een visconcours en tweedehandskledingwinkel Baraka schenkt een weekopbrengst voor Linn. Velen helpen mee en wij zijn nog maar net begonnen.”

Bijdrage leveren?

U kunt uw bijdrage voor Linn overmaken op rekening NL14RABO0372557015 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Woudrichem, met als opmerking ‘Linn’. Maak een bedrag over op het bankrekeningnummer of scan de QR-code.

Door Wout Pluijmert