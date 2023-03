Dorpsraad en gemeente met inwoners van Werkendam in gesprek over parkeerprobleem

zo 12 mrt. 2023, 15:09

WERKENDAM • In Werkendam speelt al langere tijd een parkeerprobleem. Dorpsraad Werkendam organiseert daarom op donderdag 23 maart een inloopbijeenkomst, waarop de dorpsraad en de gemeente Altena met inwoners van Werkendam in gesprek willen om te praten over mogelijke oplossingen.

De parkeercapaciteit knelt op meerdere plekken in Werkendam. Zo is het op zaterdagen bijna onmogelijk om een parkeerplek te vinden nabij de Hoogstraat, dé winkelstraat van Werkendam. Op de grootste parkeerplaats in de buurt, aan de Gedempte Haven en de Boterstraat, wordt op zaterdagen namelijk markt gehouden en is parkeren tot halverwege de middag niet mogelijk.

Invloed op woningvoorraad

Buiten het feit dat het vervelend is wanneer er te weinig parkeerplekken zijn, zorgt dit er ook voor dat de uitbreiding van de woningvoorraad beperkt wordt. Een vergunning voor bijvoorbeeld een nieuw te bouwen appartementencomplex, wordt alleen verleend wanneer er voldoende parkeercapaciteit is voor bewoners. Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda bij de dorpsraad.

Inloopbijeenkomst

Omdat er meer locaties in Werkendam zijn waar parkeren problematisch is, wordt door de dorpsraad een inloopbijeenkomst georganiseerd. Deze vindt op donderdag 23 maart plaats in Dorpshuis Vlechtwerk, aan de H.J Roubosstraat 3 in Werkendam.

Het Vlechtwerk opent deze avond om 19.00 uur zijn deuren, de inloopbijeenkomst begint om 19.30 uur. Als eindtijd wordt 21.30 uur aangehouden. “Tijdens deze avond mogen inwoners vertellen over de knelpunten en kunnen ze meepraten over mogelijke oplossingen”, aldus Ton Cornet, voorzitter van de dorpsraad.

Gemeente Altena zal deze avond ook vertegenwoordigd zijn. Naast de wethouder is ook Jos Bleijlevens, teammanager Ruimtelijk Beheer bij gemeente Altena, aanwezig. De gemeente heeft een analyse over de parkeerproblematiek in het dorp gemaakt en zal dit tijdens deze avond presenteren.

Contact met dorpsraad

Voor meer informatie over deze avond, of voor opmerkingen over een ander onderwerp kunnen inwoners van Werkendam terecht bij het bestuur van de dorpsraad. Vanaf 23 maart is men ook online vindbaar, via www.dorpsraadwerkendam.nl.