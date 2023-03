De tijd heeft stilgestaan in Werkendamse zwembad Werkina: ‘Maar daar komt verandering in’

za 11 mrt. 2023, 16:34

Algemeen 919 keer gelezen

WERKENDAM • Vaste gasten van Zwembad Werkina in Werkendam zullen niet bang zijn om na een winterse sluiting te verdwalen in het zwembad. Het geheel ziet er namelijk al een jaar of twintig hetzelfde uit. “De tijd heeft hier stilgestaan, maar daar gaat verandering in komen.”

Een paar betrokken en ondernemende vrouwen werden een tijd geleden benaderd door André Wesselink, beheerder van het Werkendamse zwembad. Er werden enthousiaste mensen gezocht, die wilden helpen bij het ‘updaten’ van Werkina. Met het benaderen van twee vrouwen, waren die enthousiaste mensen gevonden. De groep werd al snel uitgebreid naar vijf vrouwen en met elkaar hebben zij nu Stichting Vrienden van het Werkina opgericht.

Weinig geld blijft over

“Met de hulp van sponsoren wil de stichting ervoor zorgen dat het zwembad gemoderniseerd wordt”, vertelt Ellen Hoeflak, één van de betrokken vrouwen bij de stichting. Want, hoewel Werkina geen geldzorgen of iets dergelijks heeft, is het zwembad veel inkomsten kwijt aan onderhoud, energie- en personeelskosten en wordt een groot deel van de gemeentelijke subsidie gebruikt voor de verduurzaming van de installaties in het zwembad. “Hierdoor blijft er weinig geld over voor Werkina om te moderniseren.”

Met Stichting Vrienden van het Werkina moet hier wel geld voor vrijkomen. De stichting werkt samen met het bestuur van het zwembad. Gezamenlijk bekijken ze welke zaken met urgentie aangepakt moeten worden en op welke manier Werkina voor jong en oud aantrekkelijk gemaakt kan worden. Hier zijn al verschillende ideeën over, maar ook bij bezoekers zal geïnventariseerd worden waar behoefte aan is.

Plannen

Plannen die de stichting al heeft zijn bijvoorbeeld het creëren van meer zitplaatsen en schaduw rond de baden. Ook wil de stichting de zonneweide aantrekkelijker maken en hoopt men de glijbaan te kunnen vernieuwen. Als doel heeft de stichting het volledig moderniseren van Werkina, de kikkerbadjes worden dus niet vergeten. “Dit heeft wel tijd nodig”, zo stelt Lizette van ’t Verlaat, die ook betrokken is bij de stichting. “Komende winter hopen we alvast één en ander te kunnen realiseren. Het plan is om te beginnen met het aanpakken van het eerste bad.”

Sponsoren en acties

Nu de stichting is opgericht is het zaak om sponsoren te zoeken. Duidelijk is dat het ‘updaten’ van het zwembad best wat zal kosten. “We hopen daarom dat veel mensen en bedrijven de stichting een warm hart zullen toedragen”, zegt Hoeflak. Naast de zoektocht naar sponsoren zullen er ook verschillende acties georganiseerd worden, waarvan de opbrengst naar de stichting gaat. Zo is er op 14 april een fair, waarbij er meteen kennis gemaakt kan worden met de stichting.

Voor vragen en meer informatie kan er contact opgenomen worden via stichtingvriendenvanwerkina@gmail.com, of bel Ellen Hoeflak (06-24491828).