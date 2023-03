Sleeuwijk-middenvelder Lennard Pierhagen: ‘Titelrace zeker nog niet gelopen’

za 11 mrt. 2023

Algemeen 266 keer gelezen

SLEEUWIJK • “Het ultieme doel blijft bij ons het kampioenschap”, stelt Lennard Pierhagen, middenvelder van Sleeuwijk.

Lennard Pierhagen hoort bij de jonge garde in de hoofdmacht van Sleeuwijk. De Roefbewoners hebben zich goed herpakt na de degradatie uit de tweede klasse en timmeren flink aan de weg in de derde klasse E. De runner-up heeft een achterstand van vijf punten op koploper GDC.

Pierhagen is een speler die de trainer er graag bij heeft. De pas 22-jarige Sleeuwijker is fysiek sterk en staat zijn mannetje. De middenvelder kan bovendien op meerdere posities uit de voeten. Of het nou als centrale verdediger is of desnoods in de spits, het maakt de jonge Pierhagen niet uit.

Werklust

De jonge Pierhagen zit goed in zijn vel en scoort bijna altijd een voldoende. “Over het algemeen wel, ja”, vertelt de jongeling. “Soms zijn er kleine uitschieters.”

Hij kijkt altijd uit naar de zaterdag en speelt al vanaf de jongste jeugd bij Sleeuwijk. Hij doet het nog steeds met plezier. “Ik zie het nog steeds wel echt als een hobby, maar ik vind het hartstikke leuk om het drie keer in de week te doen. Een wedstrijd of een training sla ik niet snel over. Als een talent zie ik mezelf niet. Ik moet het vooral hebben van mijn werklust.”

Niet zomaar weg

Pierhagen vertelt over zijn ontwikkelpunten. “Waar ik me nog verder moet ontwikkelen is de balbehandeling. Die kan nog beter. Daar ben ik me ook van bewust.”

“Sleeuwijk is een fijne club en ik voetbal er al heel mijn leven. Ik zou ook niet zomaar naar een andere club gaan. Je kent er iedereen en het is er altijd gezellig. Dat spreekt me aan en we hebben gewoon een leuke groep. Mijn ambities reiken niet verder dan Sleeuwijk. Ik voel me er goed en kan me goed vinden in mijn rol als dienende speler. Het teambelang staat voorop bij mij.”

Spel maken

Lennard Pierhagen debuteerde op 18-jarige leeftijd in het eerste van Sleeuwijk. “Dat was tegen SV Capelle”, weet hij nog. Hij heeft het als een grote overstap ervaren.

“Ook fysiek moet je er aan wennen. In de A-jeugd kon ik het nog hebben van mijn fysiek, maar bij het eerste telt dat niet meer alleen. Dan komen ook balbehandeling en dergelijke om de hoek kijken. Het voetbal in de derde klasse is voor ons ook anders dan in de tweede klasse. Wij worden als de ploeg gezien, die het spel moet maken.”

Sterke competitie

“De meeste velden zijn ook wat minder, waarbij het voor een voetballende ploeg als bij ons soms lastig is om het voetballend op te pakken. In de basis proberen we altijd te voetballen, maar zeker tegen de ploegen die lager staan, kunnen we er best wel eens last van hebben. Maar ik moet wel zeggen, dat we fysiek nu best ons mannetje kunnen staan. Het is een zware competitie en het kost veel kracht. Er zitten ook een paar sterke ploegen tussen”, doelt hij ongetwijfeld op koploper GDC, DESK, GVV’63 en BLC.

Hechte groep

Pierhagen kan ook wel verklaren waarom Sleeuwijk een woordje meespreekt. “Ik denk dat we echt een team zijn en een hechte groep. Dat allereerst en we hebben bovendien plezier in het voetbal. Hoe meer plezier je hebt, des te leuker het wordt en dan wordt het voetballend uiteindelijk ook beter.”

“De teamgeest is goed en we zijn tijdens de winterstop nog op trainingskamp geweest in Duitsland. Dan merk je dat de groep meer naar elkaar toe trekt. Dat is goed om te zien.”

Titelrace

Het is terecht dat Sleeuwijk in de bovenste regionen van de derde klasse meedoet, vindt Lennard Pierhagen. “Het was ook ons uitgangspunt na de degradatie uit de tweede klasse, om mee te draaien voor het kampioenschap.”

Sleeuwijk begon de competitie met een ongeslagen reeks van zes wedstrijden. In november volgde een terugslag met nederlagen tegen de concurrenten BLC en GDC. Sleeuwijk zakte van de koppositie naar de vierde plaats. De Roefbewoners pakten het vervolgens weer goed op en kwamen na de winterstop goed uit de startblokken. De concurrenten GVV’63 en DESK werden met respectievelijk 0-1 en 3-2 geklopt.

Nadat koploper GDC een steek liet vallen met 3-1 verlies bij Dongen, kwamen de Sleeuwijkers zelfs op twee punten van de koploper uit Eethen. Tegen Sparta’30 liet de manschappen van trainer Antoin van Pelt echter een steek vallen met de 1-1 en is het gat nu vijf punten.

Daarmee is er voor Lennard Pierhagen nog geen man overboord, al moet Sleeuwijk wel oppassen. “We bekijken het van week tot week. We proberen voor honderd procent of meer ons best te doen. De titelrace is nog zeker niet gelopen. We moeten op 1 april nog tegen de koploper GDC. Als je die wint, wordt het gat weer kleiner. Verder zal GDC ook nog wel punten gaan verliezen.”

Kampioenschap ultiem doel

“Het ultieme doel blijft bij ons het kampioenschap”, stelt Pierhagen. “Ik denk dat het er nog steeds in zit. Wij willen terug naar de tweede klasse. Met de moraal zit het goed bij ons. Belangrijk is natuurlijk punten pakken, ook tegen ploegen die lager staan. De derby tegen GDC op 1 april in Eethen wordt heel belangrijk. Die moeten we zeker over de streep trekken.”

Naam: Lennard Pierhagen

Geboren: 27-03-2000

Leeftijd: 22 jaar

Dagelijks leven: Accountant bij Alfa accountants in Gorinchem

Club: Sleeuwijk

Nico van Es