Maritieme campus in Werkendam kan van wal: ‘Broedplaats voor innovatie’

vr 10 mrt. 2023, 18:14

WERKENDAM • Aan de gevel van het pand aan de Beatrixhaven prijkt al het kleurrijke logo van Werkendam Maritime Industries. Binnen is het nog een kale boel, de meubels komen een weekje later. Maar Karin Struijk is in haar nopjes, hier kan ze eindelijk van start met de ‘maritieme campus’ in het Werkendamse havengebied en heeft ze straks haar eigen kantoor.

De gemeente Altena zette in een raadsinformatiebrief de stappen die gezet worden om in Werkendam tot die ‘maritieme campus’ te komen nog eens op een rij. Zo is het pand dat dienst gaat doen als kantoor en lesruimte een oplossing voor de korte termijn.

Eigen kantoorruimte

“Met een eigen kantoorruimte is het niet meer nodig om langer gebruik te maken van ruimtes bij andere bedrijven. Zo kunnen we straks bijvoorbeeld voor de techniekpromotie aan basisscholen de kinderen hier ontvangen en het algemene verhaal over maritieme sector vertellen. Vervolgens doen we dan de bedrijfsbezoeken. Vorig jaar hadden we maar liefst 1200 aanmeldingen”, zo vertelt programmamanager Karin Struijk, die al sinds 2014 het gezicht is van WMI.

Eerste stap

Voor de gemeente Altena vormt het maritieme cluster in Werkendam een boegbeeld en vliegwiel voor de gehele economie, zo schreef ze in haar ‘Visie op Werken’. De start in het tijdelijke pand aan de Beatrixhaven is een eerste stap voor het opzetten van een maritieme campus, de tweede stap is een haalbaarheidsstudie naar een definitieve fysieke campus met een marktverkenning, een businesscase en commitment vanuit onderwijs en overheid.

“Een campus is ook een broedplaats voor innovatie, tevens een van de doelstellingen uit de Visie op Werken. De activiteiten zijn niet alleen relevant voor het maritieme cluster, maar ook voor andere (technische) beroepen en bedrijven”, zo stelt de gemeente Altena.

Permanente campus

De tijdelijke locatie is een initiatief van de maritieme ondernemers zelf en wordt ook door hen bekostigd, de opgedane ervaringen kunnen straks worden meegenomen in de haalbaarheidsstudie. De beoogde locatie voor de permanente maritieme campus wordt de herontwikkeling van het gemeentelijk vastgoed aan het haventje van Rijkswaterstaat.

Onderwijs in haven

Die nieuwe maritieme campus moet straks bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs in de havens. In de voorbije jaren zijn daar al veel contacten voor gelegd, zoals met het Gilde Vakcollege Techniek en het vergelijkbare initiatief van het I-Lab in Gorinchem. “Samen met het bedrijf Kieboom en het Gilde wordt nu bijvoorbeeld lesstof voor een keuzedeel ‘Heffen en Hijsen’ ontwikkeld”, zo vertelt Struijk over de eerste ervaringen die zijn opgedaan met het maritieme onderwijs in de haven.

Naast het opleiden van nieuwe mensen werkt WMI ook aan het leven lang ontwikkelen voor de bestaande arbeidskrachten in de havens. Met een training Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers en hydrauliektrainingen werd reeds ervaring opgedaan.

Technisch Engels en Duits

Maar Struijk heeft meer goed nieuws, in het voorjaar start een training technisch Engels en technisch Duits. Op maat gemaakt want de praktijk leert dat iedere bedrijfstak toch weer haar eigen jargon heeft. “Dat wordt de eerste training die we hier in het pand geven. Ik ving op dat daar behoefte aan was en maakte een inventarisatie onder de bedrijven.”

Inmiddels zijn al veel aanmeldingen binnen en worden de intake gesprekken gepland. Het wordt een training van tien lessen. “In de havens werken tweeduizend mensen, maar we hebben nog 135 vacatures, dus we hopen ook zij-instromers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt trainingen te geven.”

Inrichting

Werkendam Maritime Industries telt 47 leden en Karin Struijk was blij verrast toen vanuit die bedrijven spontaan hulp werd geboden voor de inrichting van het kantoor. Vloerbedekking leggen, schilderen, schoonmaken, elektriciteit in orde brengen. Weer een ander schonk een koffiemachine, of een combioven.

De nu nog kale ruimte wordt volgende week verder ingericht; met onder andere stoelen in de kleuren rood, wit, blauw en oranje van het WMI-logo. Struijk is ook blij dat straks al het beursmateriaal een plek krijgt in het pand, nu staat alles nog bij haar thuis gestald.