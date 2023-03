• Het gemeentehuis in Almkerk.

Twee kansrijke scenario’s in zoektocht naar gemeentelijke huisvesting in Altena

vr 10 mrt. 2023, 17:09

ALTENA • De gemeente Altena heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de verschillende mogelijkheden om de ambtelijke organisatie in de toekomst te huisvesten. Dit is nodig, omdat het huurcontract van de locatie aan de Kerkstraat in Wijk en Aalburg afloopt. Uit het onderzoek komen twee scenario’s naar voren die het meest kansrijk zijn.

Op dit moment werken ambtenaren van de gemeente Altena op twee verschillende locaties. Een deel van de ambtenaren werkt op het gemeentehuis in Almkerk en een ander deel op de locatie in Wijk en Aalburg. De gemeente zoekt een oplossing voor het ruimteprobleem dat ontstaat wanneer het huurcontract in Wijk en Aalburg definitief afloopt. De gemeente heeft dan behoefte aan 1.310 m2 extra ruimte.

Scenario’s

Aanvankelijk werden er korte- en middellange termijn oplossingen voor de gemeentelijke huisvesting onderzocht. Het college heeft echter besloten te focussen op oplossingen voor de lange termijn, aangezien in ieder scenario investeringen onontkoombaar zijn. Daarbij gelden voor korte en middellange termijn scenario’s versnelde afschrijvingstermijnen en is er een verhoogd risico op desinvesteringen. Bovendien moet er dan op een later moment alsnog een keuze gemaakt worden voor een definitieve oplossing.

Het college heeft daarom besloten direct voor een definitieve oplossing te willen gaan, waardoor er nog vijf scenario’s overbleven. De twee scenario’s die het meest kansrijk lijken zijn de herontwikkeling van De Werf in Woudrichem en het realiseren van een aanbouw bij het huidige gemeentehuis in Almkerk.

Herontwikkeling De Werf

Bij dit scenario wordt het huidige gebouw De Werf gesloopt en wordt op de vrijgekomen locatie een nieuw energieneutraal gebouw van 1.500 m2 gerealiseerd voor de huisvesting van ambtenaren. De nieuwbouw biedt ook de mogelijkheid om extra ruimte te creëren voor maatschappelijke partners, zoals de bibliotheek of kinderopvang. Ook zouden er appartementen gerealiseerd kunnen worden. Het nadeel van dit project is dat het veel tijd in beslag neemt.

Aanbouw gemeentehuis in Almkerk

In dit scenario worden er twee aanbouwen gerealiseerd aan het bestaande gemeentehuis in Almkerk. Aan de linkerzijde van het gebouw (vooraanzicht) wordt een grote aanbouw gerealiseerd met twee verdiepingen van circa 500 m2 op palen, ‘zwevend’ boven het bestaande parkeerterrein. Aan de rechterzijde van het gebouw, naast de ingang, komt een uitbreiding van drie verdiepingen van circa 175 m2.

Nieuwe raadzaal

Het college geeft aan de aanbouw bij het gemeentehuis in Almkerk een interessante optie te vinden. ‘In het bijzonder biedt deze variant koppelkansen ten aanzien van het verbeteren van de raadzaal. Het ontwerp geeft namelijk mogelijkheden om onder de voorziene grote uitbreiding een raadzaal te realiseren.’ De kosten hiervan zijn niet meegenomen in de financiële analyse die is opgesteld.

Voor alle scenario’s is er namelijk een schatting van de kosten gemaakt. De investeringskosten voor de herontwikkeling van De Werf worden geschat op 5,9 miljoen euro. De aanbouw in Almkerk moet zo’n 6,4 miljoen euro kosten.

De gemeenteraad is nu aan zet om wensen en bedenkingen rondom de gepresenteerde varianten aan het college kenbaar te maken.