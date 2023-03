Johan van Vliet verlengt bij Voltena: ‘Ik heb het enorm naar mijn zin bij dit team’

vr 10 mrt. 2023, 11:30

Algemeen 75 keer gelezen

WERKENDAM • Johan van Vliet zal ook in het seizoen 2023/2024 trainer/coach zijn van Team Voltena Dames 1, uitkomend op het hoogste niveau van Nederland in de eredivisie volleybal.

”Ik heb het enorm naar mijn zin bij dit team”, licht Van Vliet toe. “Ook is de samenwerking binnen het begeleidingsteam heel goed. Sinds onze entree in de eredivisie, waarin we nu twee jaar actief zijn, hebben we zowel sportief als organisatorisch grote stappen gezet. Met de vrijwel geheel bij Voltena opgeleide spelersgroep, die ook blijft, en waarin nog enorm veel rek zit, kijk ik nu al met grote belangstelling uit naar het komende seizoen.”

Samenwerking

Namens het Voltena Support Team is voorzitter en teammanager René van der Giessen erg blij met het aanblijven van Johan van Vliet. ‘We hebben een fantastisch begeleidingsteam. De opleiding is met toptrainer Debora Kadijk in hele goede handen, en zij werkt hierin uitstekend samen met Johan”, stelt Van der Giessen.

“Daarnaast hebben ook de overige stafleden een grote bijdrage aan de ontwikkeling van het team. Toine van Kastel levert met enorme inzet en veel pionierswerk een grote bijdrage op het gebied van analyse en scouting. Wendy Tavenier is als fysiotherapeut enorm betrokken, op fysiek vlak, en levert ook een luisterend oor. Martin Delleman is als atletiektrainer van grote toegevoegde waarde, en ook Arno Tavenier zorgt er met zijn begeleiding bij de fysieke en krachttrainingen voor dat de meiden telkens een beetje beter worden.”

Met de grote groep vrijwilligers die ook actief is rondom het team en binnen de rest van de vereniging is er alle reden om het komende seizoen met groot vertrouwen tegemoet te zien.