Altena tekent woondeal met minister De Jonge: minimaal 1270 extra woningen tot en met 2026

vr 10 mrt. 2023, 11:09

Algemeen 157 keer gelezen

ALTENA • Gemeente Altena heeft een handtekening gezet onder een regionale woondeal met minister Hugo de Jonge. De woondeal is ook ondertekend door provincie Noord-Brabant, woningcorporaties en andere gemeenten. In totaal zijn er voor Brabant vier regionale woondeals gesloten.

Gemeente Altena maakt onderdeel uit van de Stedelijke Regio Breda Tilburg. Tot en met 2026 wil de regio minimaal 39.000 woningen bouwen. In Altena gaat het hierbij over minimaal 1270 woningen. Om deze opgave te kunnen realiseren moet iedere gemeente ervoor zorgen dat deze minimale opgave is vastgesteld in bestemmingsplannen.

3000 woningen tot en met 2030

Daarnaast voorziet de deal in een doorkijk naar 2030 en verder, waarbij Altena inzet op 3000 woningen tot en met 2030. Plannen die belangrijk zijn om deze opgave te halen zijn genoemd in de woondeal. Gemeenten moeten zich samen met de woningcorporaties inspannen om deze plannen gerealiseerd te krijgen.

Projecten

Genoemde projecten en locaties in de woondeal voor Altena zijn: Werkendam Achter de Schans, Wijk en Aalburg Langestraat, Woudrichem Zuid, Sleeuwijk en Almkerk. Buiten deze projecten die een grote bijdrage leveren bij het toevoegen van de aantallen woningen, zijn er meer (kleinere) projecten.

Met de woondeal zet de regio een nieuwe en bredere samenwerking in om snel meer (betaalbare) woningen aan onze regio toe te voegen. Alle partijen spannen zich gezamenlijk in om hieraan een bijdrage te leveren.

Wethouder Tanis tevreden

Wethouder Hans Tanis is tevreden over de gesloten woondeal. “De woondeal is een concrete regionale vertaling van de gezamenlijke ambitie met het Rijk om 900.000 woningen bij te bouwen in Nederland. Voor Altena is het een bevestiging en vastlegging van onze woningbouwambities voor de komende 7 jaar. We zetten in op 3000 woningen tot en met 2030”, vertelt hij.

“De gezamenlijke uitgesproken urgentie geeft mij vertrouwen dat samenwerking met de regio, de provincie, het Rijk en woningbouwcorporaties bijdraagt aan een versnelling van soms langdurige processen bij woningbouw. En daarmee helpt bij het ontwikkelen van betaalbare huur- en koopwoningen in Altena”, gaat Tanis verder.

“De woondeal past daarnaast helemaal bij onze ambities voor de inzet op flexibele woonvormen en het samen optrekken met marktpartijen. Wij hebben vorig jaar al een start gemaakt met lokale woontafels, waar marktpartijen als ontwikkelaars, bouwers en makelaars samen met ons aan tafel zitten. We geloven dat samenwerking een bijdrage levert aan het versneld toevoegen van woningen in Altena.”