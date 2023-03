Rivas ondertekent ‘Direct Duidelijk Deal’: ‘Begrijpelijke communicatie hoort bij goede zorg’

REGIO • Rivas Zorggroep heeft vandaag als eerste ketenzorginstelling in Nederland de Direct Duidelijk Deal ondertekend. De Direct Duidelijk Deal is een intentieverklaring waarmee Rivas Zorggroep afspreekt om duidelijke taal te gebruiken.

Mariëlle Bartholomeus, lid van de raad van bestuur van Rivas, ondertekende de deal in Den Haag. Ook gaat de raad van bestuur de intentieverklaring van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden tekenen. Daarmee geeft Rivas aan een actieve bijdrage te leveren aan de doelen van deze alliantie.

Over de verklaringen

Beide verklaringen zijn intentieverklaringen: een afspraak binnen de organisatie om duidelijk te communiceren. Door ondertekening van de deal laat een organisatie zien dat ze duidelijke taal belangrijk vinden. Binnen en buiten de organisatie.

De Direct Duidelijk Deal begon als initiatief voor overheidsorganisaties en gemeenten om overheidscommunicatie duidelijker te maken. De Alliantie Gezondheidsvaardigheden zet zich samen met partners in voor een maatschappij waarin iedereen genoeg kennis en vaardigheden heeft om keuzes te maken als het gaat om de eigen gezondheid.

Heldere taal

Mariëlle Bartholomeus legt uit waarom ondertekening van de verklaringen zo belangrijk is. “Als zorginstelling hebben wij een enorm maatschappelijk belang. In de zorg gaat het vaak over ingewikkelde medische onderwerpen. Begrijpelijke taal helpt onze patiënten, cliënten en bewoners om de juiste gezondheidsbeslissingen te nemen, om informatie van de zorgverlener te begrijpen en om gezondheidsadviezen op te kunnen volgen.”

“We weten dat er in Nederland heel veel mensen zijn die laaggeletterd zijn of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben”, vertelt Bartholomeus verder. “Duidelijke taal is voor iedereen prettig en belangrijk, maar voor deze grote, minder taalvaardige groep is het essentieel dat wij heldere taal gebruiken. Bij Rivas Zorggroep leveren we goede en mensgerichte zorg: begrijpelijke communicatie hoort bij goede zorg.”

Startsein

Goede voorlichting en communicatie krijgen al veel aandacht bij Rivas. Met het ondertekenen van deze verklaringen is een eerste stap gezet om nog duidelijker te gaan communiceren. Dit is direct concreet gemaakt met een eerste aanzet om alle voorlichtingsfolders van het Beatrixziekenhuis te hertalen naar een begrijpelijker taalniveau.

Het mammacareteam (borstkankerzorg) heeft het project gestart door alle voorlichting over borstkanker en bijbehorende behandelingen en onderzoeken te herschrijven naar een lager taalniveau, dat voor vrijwel iedereen begrijpelijk is.